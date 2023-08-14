ختام بطولة سيتي كلوب لناشئي اليد استعدادا للمشاركة في دوري الجمهورية

وسط أجواء تنافسية وحماسية قوية، اختتمت بطولة سيتي كلوب لناشئي كرة اليد تحت 13 سنة بفوز فريق سيتي كلوب طنطا بالمركز الأول، وفرع شبين الكوم بالمركز الثاني، بينما حل فرع النادي بدمنهور في المركز الثالث، وجاء فريق الوطني بمنوف رابعًا.

أقيمت البطولة على ملاعب سيتي كلوب طنطا، بتطبيق كامل لقواعد اتحاد كرة اليد لهذه المرحلة السنية.

تعد هذه البطولة هي الثانية في بطولات سيتي كلوب المجمعة لكرة اليد، بعدما أقيمت البطولة الأولى للمرحلة السنية نفسها للبنات بالصالة المغطاة بسيتي كلوب شبين الكوم.

وتأتي البطولتان كبروفة قوية ضمن استعدادات أندية سيتي كلوب للمشاركة في دوري الجمهورية لموسم 2023 / 2024.

واستطاعت مجموعة أندية سيتي كلوب في زمن قياسي فرض نفسها وسط الكبار وحجز مكان ثابت باسمها علي منصات التتويج بما يحقق شعار أندية سيتى كلوب (نبنى جيل بكرة)، بفضل ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

وتبذل أندية سيتى كلوب جهودا ضخمة للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.