بالمستندات.. فرج عامر يتحدى أعضاء عمومية سموحة ويصر على التعامل مع سمسار لاعبين بشكل حصري

شهدت الجروبات الخاصة بأعضاء نادي سموحة حالة من الغليان بسبب إصرار فرج عامر على التعامل مع وكيل اللاعبين أنور شلوفة دون غيره وأنه هو الوحيد المسئول عن إقرار قيم عقود اللاعبين ويفرضها على النادي ويحصل على عمولة من الطرفين تضاف على عقود اللاعبين ما أثار حفيظة الأعضاء وشكوكهم حول ذلك.

يذكر أنه في موسم 2020 / 2021 تعاقد سموحة مع اللاعب محمود البدري من خلال أنور شلوفة وبمباركة فرج عامر رئيس النادي وفي واقعة هي الأغرب كانت قيمة التعاقد عن الموسم الأول 4697000 والموسم الثاني 2894000 والموسم الثالث 3694000.

حيث أنه من الغريب أن يكون الموسم الأول بضعف قيمة الموسم الثاني تقريبا، حيث لاقي هذا التعاقد معارضة من أحد أعضاء مجلس الإدارة آنداك إلا أن فرج عامر أصر على التعاقد مع اللاعب طبقا لهذه القيم، بل وأطاح فرج عامر بهذا العضو لاحقا من مجلس الإدارة.

وفي الوقت الذي فرض فيه فرج عامر على أعضاء الجمعية العمومية تسديد مبلغ 500 جنيه لسداد مديونية الإصلاح الزراعي فإنه في نفس الوقت فوض أنور شلوفة للتعاقد مع لاعبين كرة قدم بمبالغ خيالية وتكبيد خزينة النادي عشرات الملايين.

وحاليا يتعرض فرج عامر لهجوم شديد من أعضاء الجمعية العمومية علي صفحات التواصل الاجتماعي وهناك أصوات تنادي بالتوقيع علي مطالبات لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس فرج عامر.