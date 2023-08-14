بث مباشر مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت {الدوري السعودي}

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة للعالمي Al-ettifaq-vs-Al-nasr، بث مباشر مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت، تواصل قطار الدوري الممتاز للكرة السعودية بنسخته الجديدة، روشن، انطلاقه عندما يتلقى اليوم، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي روشن، النصر مواجهة فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد.

مشاهدة مباراة الإتفاق والنصر بث مباشر

يتطلع الكثيرون اليوم لمباراة النصر والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق- بث مباشر اليوم، الاثنين في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

تأتي هذه المواجهة بعد ساعات قليلة فقط من تتويج النصر بلقب البطولة العربية للأندية، بعد فوزه المثير على الهلال 2-1 بعد شوطين إضافيين، وقد أثار موعد المباراة غضب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، نظرًا للفارق الزمني القصير جدًا بينها وبين نهائي البطولة العربية، يشعر كاسترو بأن الفريق سيتعرض لحالة من الإجهاد الفني والبدني بسبب هذا الجدول المكتظ. وعلى الرغم من طلبه تغيير الموعد، إلا أن رابطة الدوري السعودي رفضت ذلك. وفي المقابل، استعد الاتفاق للموسم الجديد بشكل أقل حدة، مما منحه راحة أكبر من خصمه.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام السعودية، قام لويس كاسترو بإرسال استدعاء للاعبيه، خاصة البدلاء، للتجمع في أحد فنادق الرياض في اليوم الذي يسبق المباراة. ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء معًا قبل التوجه إلى المطار. من المتوقع أن يجتمع المدرب مع اللاعبين لاعتماد القائمة ووضع الخطة التكتيكية التي ينوي اعتمادها في مواجهة الاتفاق. ومن المحتمل غياب اللاعب البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب تعرضه للاجهاد.

على الرغم من التحديات التي يواجهها النصر قبل هذه المواجهة، إلا أن الفريق يعتبر واحدًا من أبرز الفرق في المملكة العربية السعودية ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة. وسيسعى النصر لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد واستمرار النجاح بعد تحقيق اللقب العربي. ومن المتوقع أن تكون المواجهة مشاركة الجماهير رغم التحفظات المرتبطة بجدول المباريات.

على الجانب الآخر، يأمل فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة. وبفضل الفترة الأطول التي حصلوا عليها للتحضير للموسم الجديد، يمتلك الاتفاق فرصة أكبر للوقوف على قدميه وتقديم أداء جيد. وقد يكون لهذا الاستعداد الأفضل تأثير إيجابي على أداء الفريق في المباراة.

من المثير للاهتمام أن يتم تنظيم هذه المباراة الحاسمة في ملعب الأمير محمد بن فهد، وهو الملعب الذي يعتبر من بين أبرز الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية. وهذا الملعب يحظى بتجهيزات عالية المستوى ويستوعب عددًا كبيرًا من الجماهير، مما يعزز أجواء المباراة ويضيف لمسة إثارة إضافية.

باختصار، فإن مواجهة النصر والاتفاق في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي روشن تعد بداية مثيرة للموسم الجديد. وسوف يكون للفرق الفرصة للتألق وتحقيق الانتصارات في رحلتها نحو الصدارة. على الرغم من التحديات المرتبطة بالجدول المكتظ والإجهاد البدني والفني، يمكن أن يتحقق الفريقان لقاء مثيرًا وممتعًا للمشجعين الرياضيين. ويبقى العمل الجاد والتكتيكات الجيدة هما المفتاح للفوز في هذه المواجهة وتحقيق النجاح في بطولة الدوري السعودي روشن.

متى موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة النصر والاتفاق مساء الإثنين 14 أغسطس/ آب 2023 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

ستكون مباراة النصر والاتفاق متاحة مجانًا من خلال قناة SSC1 SD، لكن ذلك للمتواجدين داخل السعودية فقط.

أما لمتابعة اللقاء بتقنية HD أو من خارج السعودية، فستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات الشركة الرياضية السعودية للوصول لقناة SSC1 HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

البث المباشر لمباراة النصر والاتفاق يأتي فقط وحصريًا من خلال تطبيق شاهد.

الخدمة متاحة مجانًا داخل السعودية لكن بتقنية SD، أما من الخارج فتحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من "شاهد VIP".

من معلق مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

سيتولى المعلق مشاري القرني مهمة التعليق على مجريات مباراة النصر والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024.

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والاتفاق؟

حسب ما أشارت له الصحافة السعودية فإن كريستيانو رونالدو لن يتواجد في مباراة النصر والاتفاق بسبب الإصابة.

"الدون" غادر ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في الأشواط الإضافية أمام الهلال مصابًا وهو يبكي.

وإصابة رونالدو هي عبارة عن كدمة لكن قوية بعض الشيء، والأفضل إبعاده عن مباراة الاتفاق ليتمكن من المشاركة بداية من الأسبوع المقبل.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق

في غياب رونالدو، سيقوم لويس كاسترو بإعادة عبد الرحمن الغريب إلى التشكيل الأساسي مع الدفع بتاليسكا في مركز المهاجم الصريح.

وسيحافظ النصر على مارسيلو بروزوفيتش في منتصف ميدانه بجانب سيكو فوفانا وعبد الله الخيبري، وسيلعب ماني على الجناح الأيسر هجوميًا.

تشكيل النصر ضد الاتفاق

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - علي لاجمي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

خط الهجوم: عبد الرحمن الغريب - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

التشكيل المتوقع للاتفاق أمام النصر

طريقة 4-3-3 انتهجها المدرب ستيفن جيرارد في أغلب مباريات الاتفاق الودية، ومن المتوقع أن يواصل هذا النهج أمام النصر.

بلا شك سيكون القائد جوردان هندرسون في منتصف الملعب وسيجاوره علي هزازي وفيصل الغامدي.

تشكيل الاتفاق ضد النصر

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي - مارسيل تيسيران - جاك هيندري - مشعل العلائلي

خط الوسط: علي هزازي - جوردان هندرسون - فيصل الغامدي

خط الهجوم: أحمد الغامدي - موسى ديمبلي - روبين كوايسين

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