بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي يلا شوت اليوم

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي يلا شوت اليوم { كورة لايف } ، ويسعى النصر من خلال هذه المباراة، لتسجيل انطلاقة قوية فى النسخة الحالية من الدوري السعودي، والعمل على حصد الثلاث نقاط من أجل المنافسة بقوة على اللقب بشكل مبكر للبطولة.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي يلا شوت اليوم ، بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي، اليوم الإثنين 14 من شهر أغسطس 2023، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري روشن بث مباشر مباراة النصر والاتفاق يلا شوت،النصر والاتفاق بث مباشر،بث مباشر النصر،مباراة النصر والاتفاق بث مباشر،بث مباشر مباراة النصر والاتفاق،بث مباشر مباراة النصر والاتفاق الان،بث مباشر مباراة النصر والاتفاق اليوم،يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم،بث مباشر مباراة النصر والاتفاق الدوري السعودي،اهم مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت،بث مباشر النصر والاتفاق يلا شوت،موعد مباراة النصر والاتفاق.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي بث مباشر

وتأتي هذه المواجهة بعد ساعات قليلة فقط من تتويج النصر بلقب البطولة العربية للأندية، إثر فوزه المثير على الهلال 2-1 بعد شوطين إضافيين، وقد أثار موعد المباراة غضب المدرب لويس كاسترو، نظرًا للفارق الزمني القصير جدًا بينها وبين نهائي البطولة العربية، وهو ما يعني تعرُّض اللاعبين لحالة من الإجهاد الفني والبدني، إلا أن رابطة الدوري السعودي رفضت تغيير الموعد، في حين استعد الاتفاق للموسم الجديد بشكل أقل حدة، ما منحه راحة أكبر من منافسه.

وبحسب ما نشره العديد من وسائل الإعلام السعودية، فإن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، أبلغ الجهاز الإداري بإحضار اللاعبين اليوم خاصة البدلاء في أحد فنادق الرياض قبل التوجه إلى المطار لتناول وجبة الغداء معا ثم الاجتماع مع اللاعبين واعتماد القائمة والخطة التي ينوي انتهاجها في مواجهة الاتفاق، ومن المنتظر أن يغيب عن مواجهة اليوم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تعرضه للإجهاد.

بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

تقرر إقامة مباراة النصر والاتفاق اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على ستاد الأمير محمد بن فهد في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي، ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فيما تقام في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كان النصر قبل أيام من بداية مشواره بالدوري السعودي قد نجح في الظهور بصورة مميزة في البطولة العربية، وتمكن من التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه بعدما حقق الفوز على الهلال بهدفين دون رد في النهائي.

عمل النصر ها الموسم بشكل قوي في ترتيب صفوف الفريق كمن أجل الظهور بصورة مميزة،حيث تعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن أبرزهم: أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، وساديو ماني.

وأنهى العالمي تحضيراته للمباراة بتركيز تام وبشكل قوي، حيث يأمل الفريق اليوم تحقيق الفوز لمواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بقوة مع المبار على لقب الدوري، ولكن عليه الحذر الشديد من الخصم لنيل مراده.

وفي نفس السياق، قام الاتفاق بترتيب صفوف الفريق للموسم الجديد، حيث تعاقد مع المدير الفني ستيفين جيرارد لتولي القيادة الفنية للفريق، ومن ثم ججلب العديد من الصفقات ومن أبرزهم نجم خط وسط ليفربول جوردان هندرسون وعبض اللاعبين المميزين.

ويبحث الاتفاق اليوم عن الفوز وحصد أول النقاط الكاملة في مستهل مشواره بدوري روشن، ولكن هذا يتطلب منه التركيز والقتال بشراسة لتحقيق مراده.

من المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة فريق النصر ضد نظيره فريق الاتفاق، اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت موريتانيا، 7 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

بينما تقام المباراة مساء اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر أغسطس الحالي، بينما تنقل مباراة فريق النصر ومنافسه فريق الاتفاق اليوم، في جولة الأسبوع الأول من ضمن منافسات الدوري السعودي، عبر قناة SSC sport 1 HD، SSC sport 5 HD، وأيضًا عبر قناة SSC sport 1 SD، SSC sport 5 SD، وذلك سيكون بصوت المعلق مشاري القرني.

مباراة النصر والاتفاق بالجولة الاولي بالدوري السعودي

يسعي فريق النصر السعودي إلى اقتناص ثلاث نقاط ذات قيمه ستمثل له دفعة كبري لبداية مواجهات دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، فبعدما تمكن النصر من التغلب علي الهلال السعودي في نهائي البطولة العربية والتي تعرف بكأس الملك سلمان بمساعدة العالمي كريستيانو رونالدو، يسعي النصر الان إلى استكمال طريق التعطش للفوز بالتغلب علي عقبة الاتفاق السعودي اليوم بقيادة مدربه الانجليزي نجم ليفربول الاسبق ستيفن جيرارد.

تشكيلة النصر المتوقعة امام الاتفاق