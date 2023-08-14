بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي .. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت، بث مباشر، بث مباشر اليوم، بث مباشر الآن، بث مباشر مباراة النصر والاتفاق، مشاهدة مباراة النصر والاتفاق، مباراة النصر الاتفاق بث مباشر، مباراة النصر والاتفاق مشاهدة بث مباشر، الآن مباراة النصر والاتفاق، مشاهدة مباراة النصر والاتفاق اليوم.

بث مباشر | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت ، وأنهى النصر السعودي الموسم الماضى، في المركز الثانى برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد السعودي الذى حسم اللقب لصالحه في الجولات الأخيرة من الموسم.

يتطلع العديد من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي إلى مباراة النصر والإتفاق في دوري روشان السعودي 2023/2024 الموسم الجديد اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023.

سيعرف مشجعو الفريق الأول لكرة القدم أن نادي النصر السعودي الذي يضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والمحترفي سيكو حنانا وبروزفيتش سيكون في مواجهة الاتفاق اليوم.

بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت

قدم موقع الفجر الرياضي معلومات عن كيفية مشاهدة المباراة المباشرة بين النصر والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي اليوم الاثنين عبر موقع بوابة الفجر في السطور التالية:

في إطار سعيها لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها مشتركيها وقرائها، تسهل بوابة الفجر العثور على بث مباشر للنصر مقابل الاتفاق للدوري السعودي.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر السعودي لكرة القدم الافتتاحي إلى جانب زميله الاتفاق مساء يوم الاثنين 14 أغسطس كجزء من الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وتقام المباريات بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بشرط أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر. بضع ساعات في ليبيا والسودان، و7 ساعات في تونس والجزائر والمغرب، و10 ساعات في أبو ظبي وعمان.

مشاهدة مباراة النصر والإتفاق

بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يتجه العالمي إلى دوري أبطال العرب 2023 بفوزه على منافسه التقليدي والبلد، الهلال، بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد في النهائي.

احتل النصر المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي برصيد 67 نقطة من 20 فوزا وسبعة تعادلات وثلاث هزائم.

وحل الاتفاق في المركز السابع برصيد 37 نقطة لكنه جمع نقاطا بـ 10 انتصارات و7 تعادلات و13 خسارة.

بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يغيب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيل الرسمي لمباراة فريقه النصر ضد الاتفاق في مباراة اليوم، بسبب الإجهاد الذي حل عليه لضغط المباريات، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالاله، علي لاجمي، أليكس تيليس.

خط الوسط: سيكو فونانا، بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، تاليسكا، عبدالرحمن الغريب.

بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

مباراة النصر والإتفاق ستلعب في بطولة الدوري السعودي ليغا روشان 2023/2024 عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية المشغل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

مباراة النصر والاتفاق متاحة الآن للمشاهدة مباشرة على الإنترنت عبر تطبيق Shahid Net VIP. يتطلب هذا اشتراكًا مدفوعًا في الحزمة الرياضية داخل التطبيق.