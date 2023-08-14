بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت {الدوري السعودي}

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر: مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت، بث مباشر لمباراة فريق النصر ضد نظيره الإتفاق مساء اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 على أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة النصر والإتفاق

مع 10 لاعبين. كان فوز السعودية أكبر انتصار لها منذ سنوات وحازت على لقب الأندية العربية، وعنوان تم حظره في أكثر من 29 بطولة، وهي مباراة تاريخية قدمها نادي النصر قبل يومين. اشتكى المدرب البرتغالي لويس كاسترو من عدد المباريات التي خاضها فريقه في الأيام الأخيرة والأيام المقبلة، مؤكدا أن صعوبة البطولة العربية تتمثل في تعادل المباريات معا في فترة وجيزة، وكنت أثق بكتيبي، في النهاية استطعت أن أفوز باللقب لصالحي مما أسعد الجماهير الكبيرة التي كانت حريصة على الفوز باللقب في المملكة العربية السعودية، تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شغفه الكبير بالاختبار المرتقب في النصر. وبحسبه فإن زي النادي الذي بدأ بهدفين في المباراة النهائية أمام نادي الهلال لن يتوقف، فهم يدركون أن لديهم فريقًا قويًا. تبدأ المنافسة الكبرى مع بطولة الدوري السعودي، ودوري الروشان ينطلق الجولة الأولى على ملعب نادي الاتفاق، وينضم إلى دوري أبطال آسيا، وبطولة كأس السوبر السعودي في طريقه، لذلك الاتحاد - أبطال الدوري، الهلال - أبطال الكؤوس، وصيف بطولة الأندية للوداء، ونهائي نادي النصر بتسع بطولات الدوري في بطولة تتكون من خصوم أقوياء بما في ذلك الانتصارات. ينتمي إلى موسم 2018-2019، وهي فترة طويلة بالنسبة للفريق الذي يتعين عليه القتال من أجل اللقب في كل موسم.

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وأقام نادي الاتفاق هذا الموسم حفلا خاصا في البطولة العربية. قرر المنتخب السعودي ضم نجمتين، حاليين وسابقين، ينتمون إلى نادي ليفربول الإنجليزي، وقال الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي جعله فريقه رئيسًا للإدارة الفنية للمنتخب السعودي، ورجل إنجليزي آخر، كابتن نادي ليفربول جوردان هندرسون، صفقة جيرارد. نادي الاتفاق السعودي، احتل الاتفاق المركز السابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 ويمكن أن يدخل الموسم الجديد بحثًا عن مزيد من الصعود في الترتيب كأول مباراة في البطولة الجديدة لموسم 2023-2023، ويقام موسم 2024 يوم الاثنين في نادي الاتفاق الذي يسعى للفوز باللقب، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية ومصر العربية على ملعب نادي النصر.

موعد مباراة النصر والإتفاق

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الإتفاق في أولى جولات الدوري السعودي مساء اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 على أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية السادسة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والإتفاق

حصلت مجموعة قنوات Ssc السعودية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2023-2024 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة Ssc Sport 1HD لنقل المباراة بتعليق مشاري القرني، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والإتفاق

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي بدر سات تحت تردد 12380 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.

وقرر الجهاز الفني لنادي النصر السعودي، عدم مشاركة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة الاتفاق المقررة لها اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها اللاعب في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية التي قاد فيها الدون فريقه للفوز على الهلال والتتويج باللقب العربي الكبير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

وعقب انتهاء التدريبات مساء أمس الأحد، قرر المدير الفني لنادي النصر السعودي، عودة اللاعبين إلى منازلهم قبل أن يجتمعوا مرة أخرى ظهر الاثنين للسفر إلى الدمام عبر طائرة خاصة، من أجل خوض مباراة الاتفاق السعودي.

وقرر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة الاتفاق السعودي، لعدم تعرضهم للإجهاد، في ظل ضغط المباريات التي يواجه الفريق الأصفر خلال الوقت الحالي.