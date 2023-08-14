موانئ البحر الأحمر تتداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و458 شاحنة و144 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1350 راكبا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و210 شاحنات و74 سيارة، فيما شملت حركة الصادر 54 ألفا و500 طن بضائع، و248 شاحنة و70 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرته السفينة AMEMOS وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة SUVERI-REIS وعلى متنها 18 ألفا و500 طن سكر تصدير إلى السودان.

كما غادرت ميناء سفاجا السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل، بينما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث وهي بريدج، وآيلة، وسينا.