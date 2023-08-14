ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و243 شاحنة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3 آلاف و831 طن قمح متجهة لصوامع (كوم أبو راضي وشبرا)، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية "40 قدما" قادمة من الإسكندرية، فضلا عن 5 وحدات نهرية (بارج) بعد أن أفرغوا شحنة تقدر بنحو 1631 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 1695 طنا من القمح متجهه إلى المنيا.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 159 ألفا و884 طنا وبمخازن القطاع الخاص 112 ألفا و380 طنا، لافتة إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 952 حاوية مكافئة والواردة 450 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 1902 حاوية مكافئة.

وتابعت أن الصادرات بلغت 564 ألفا و402 طن، بينما شملت الواردات 25 ألفا و258 طن بضائع من بينها 8 آلاف و175 طن قمح، و4 آلاف طن ذرة، و3 آلاف و184 طن حديد.