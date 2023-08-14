بورصة البحرين تختتم النسخة الثالثة من برنامج أسواق المال للتدريب المهني

نظمت بورصة البحرين حفل توزيع جوائز على المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج أسواق المال للتدريب المهني الذي اختتم مؤخرًا بحضور الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.

ويعد برنامج أسواق المال للتدريب المهني برنامجا تدريبيا عمليا، يهدف إلى تزويد الخريجين البحرينيين الشباب بالخبرة العملية في قطاع أسواق رأس المال.

وتم خلال الحفل تكريم ثمانية متدربين ممن استكملوا فترة التدريب على مدار ستة أشهر، حيث قام المتدربون بعقد عروضهم التقديمية النهائية للرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الذي قام بدوره بتسليمهم شهادات إتمام البرنامج.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي: "يعد برنامج أسواق المال للتدريب المهني واحدًا من البرامج التي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تزويد المتدربين بالمهارات العملية الرئيسية والمهارات الرئيسية لإثراء معرفتهم في قطاع رأس المال.. ويأتي البرنامج دعمًا لبرامج بورصة البحرين التوعوية والتي تسعى إلى تطوير الثقافة المالية والتي تعد أحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية بورصة البحرين الرامية إلى الوصول لأكبر شريحة من المستفيدين.. كما نود أن نهنئ الخريجين على إنجازاتهم وعلى إظهارهم لمستويات عالية من الالتزام والاجتهاد خلال فترة البرنامج، كما نتطلع إلى الترحيب بالمتدربين الجدد في النسخ القادمة من البرنامج مستقبلا".

وخلال البرنامج، استفاد المشاركون من الخبرة العملية عبر اكتساب فهم شامل للعمليات التشغيلية في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة، مما يؤهلهم للعمل في مجموعة من التخصصات ذات العلاقة في قطاع رأس المال.

كما أتاح البرنامج الفرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في قطاع سوق رأس المال من خلال الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في العديد من الشركات المدرجة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر، أن برنامج أسواق المال للتدريب المهني تم إطلاقه في عام 2021 ضمن مبادرات بناء القدرات التي أطلقتها بورصة البحرين بهدف تطوير قدرات الشباب البحريني في قطاع أسواق رأس المال.

وتشمل مبادرات البورصة التوعوية الأخرى برنامج المستثمر الذكي، وبرنامج تحدي التداول الاستثماري "تريدكويست"، وأكاديمية الاستثمار.