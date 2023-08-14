سعر الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو

تراجعت العملة الروسية “الروبل” في تداولات بورصة موسكو اليوم أمام الدولار واليورو فوق مستوى 100 روبل، لتسجل بذلك أدنى مستوى وذلك للمرة الأولى منذ نهاية مارس 2022.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 2.83 روبل ليصل إلى 101.04 روبل،

وصعد سعر صرف العملة الموحدة “ اليورو ” بواقع 2.71 روبل إلى 110.68 روبل “الروبل = 100 كوبيك”.

وعلى صعيد تداولات الأسهم ووفقا لبيانات بورصة موسكو، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل "MICEX" بنسبة 1.58 في المائة إلى 3205.7 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع فوق مستوى 3200 نقطة للمرة الأولى في أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار “RTS” بنسبة 0.28 في المائة إلى 1003.7 نقطة،