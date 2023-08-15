عاجل| مصنع تابع للهيئة العربية للتصنيع يبدأ الترويج لمنتجاته في السوق الأفريقي

وقع مصنع "قادر" للصناعات المتطورة والتابع للهيئة العربية للتصنيع برتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الدعاية والتسويق من أجل الترويج والتسويق والدعاية لمنتجات المصنع فى الأسواق الخارجية.

وقع برتوكول التعاون كل من اللواء عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" والمهندسة /حنان رؤوف مدير عام شركة التسويق والترويج.



من جانبه قال اللواء عمرو عبدالعزيز إن مصنع قادر يستهدف من خلال هذا البروتوكول طرق ابواب التصدير لمنتجاته، موضحًا إن المصنع الآن لديه الكفاءات التى تؤهله لتقديم منتجات متميزة بنسبة كبيرة من المكون المحلي وذلك من خلال التطوير المستمر لتقديم منتجات بمواصفات قياسية عالمية بغرض تحقيق تطلعات العملاء والتصدير للدول العربية الشقيقة والافريقية.

وأوضح أن مصنع "قادر" يتطلع لتسويق منتجاته وفتح منافذ تصديرية تتوافق مع رؤية مصر 2030 فى رفع الصادرات من المنتجات الصناعية بما يحقق عائدات مجزية للبلاد ويتيح أفضل استغلال للطاقات التصنعية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

ويعد مصنع قادر احدى قلاع الهيئة العربية للتصنيع ويتوافر به العديد من الصناعات المختلفة وخطوط الانتاج ومنها تصنيع المدرعة "فهد" التي توفر الحماية ضد الأعيرة النارية والمتفجرات كما يقوم المصنع بتصنيع عربات الإطفاء وسيارات الخدمات لمراكز التكنولوجيا المنتقلة مع وزارة التخطيط وكذلك تجهيز البنوك المتنقلة بماكينات الصراف الآلي ومختلف تجهيزات المركبات مثل سيارات الإسعاف.

وتابع: "إن مصنع قادر يعد أحدى أكبر مصنعى عربات نقل الأموال المصفحة وعربات الخدمة البنكية المتنقلة، التي تحتوى على ماكينات ATM لخدمة المناطق النائية والقرى والنجوع وهذه خبرات يمكن نقلها للدول الافريقية التى تتطلع لهذه النوعية من الخدمات".

وأضاف اللواء عمرو عبدالعزيز، أنه يوجد لدى مصنع قادر توسعات بخطوط إنتاج لتصنيع عربات الجولف وزيادة المكون المحلي فيها، قائلا: " كما أننا نقوم بتجميع الدرجات الهوائية والاسكوتر الكهربائي، كذلك يقوم المصنع بتجميع معدات اللوادر والكاركات وغيرها، ومصنع قادر" يوجد به عدد كبير من المهندسات في جميع التخصصات وأغلبهن في مواقع قيادية هامة بالاضافة إلى أنه يتواجد ورش متميزة لتصنيع الأثاث الخشبى والمعدنى والتى حققت نجاحات مميزة فى الفترة الأخيرة سواء من حيث التعاقدات أو جودة الأنتاج.

من جانبها قالت المهندسة حنان رؤوف مدير الشركة المسوقة، إن الشركة بما لديها خبرات دولية ستعمل على توفير كافة خبراتها وامكانياتها لمصنع قادر للصناعات المتطورة فى مجال الخدمات التسويقية المتميزة والقدرة على البحث عن الفرص التسويقية والاعداد لتقديم صفقات البيع والشراكة ( دولى ) وذلك من خلال عقد ندوات ومناقشات مباشرة مع المتخصصين فى الاسواق الرئيسية التى تعمل فيها.

وأضافت أن مصنع قادر والهيئة العربية للتصنيع ذراع وشريك رئيسي للدولة، كما أن الهيئة هدفها توطين الصناعات المتطورة، مشيرة إلى أن الاسواق الافريقية المتعطشة للمنتجات والصناعات المصرية ذات الجودة والسعر المتميز بالاضافة إلى الاسواق الخليجية ودول شرق أوروبا.

الجدير بالذكر إن مصنع قادر للصناعات المتطورة أنشئ عام 1949، تحت اسم «مصنع هليوبوليس للطائرات»، بغرض تصميم وتصنيع أول طائرة تدريب من طراز «جمهورية»، ثم صناعة المدرعات في الستينيات وعند أنشاء الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 انضم لها المصنع إسم 4 مصانع حربية منهم مصنع «قادر للصناعات المتطورة» وصقر والطائرات والمحركات.