بريطانيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه في تجسسهم لصالح روسيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لرجلين وامرأة بارتكاب جرائم تتعلق بوثائق الهوية، وذلك بعد أن ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الثلاثة تم توجيه اتهامات لهم بالتجسس لصالح روسيا.

وأضافت "بي بي سي" في التقرير، أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية، وتم اعتقالهم في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.

وأكدت شرطة لندن أن أفراد شرطة قسم مكافحة الإرهاب اعتقلوا 5 أشخاص في فبراير الماضي، بموجب قانون الأسرار الرسمية، ووجهت منذ ذلك الحين اتهامات إلى 3 بحيازة وثائق هوية مزورة بنية الاستغلال السيء.

وجاء في بيان الشرطة أن الثلاثة هم أورلين روسيف (45 عامًا)، وبيسير ديزامبازوف (42 عامًا)، وكاترين إيفانوفا (31 عامًا). ومثل الثلاثة أمام محكمة أولد بيلي في لندن في يوليو الماضي، وقررت السلطات تمديد فترة احتجازهم لموعد لاحق.

ورفضت الشرطة التعليق على ما إذا كانت تشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا.

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