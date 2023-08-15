"المركزي الروسي" يرفع سعر الفائدة الرئيسي 3.5%

الاقتصاد
بوابة الفجر


رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا، لمواجهة الضغوط التضخمية والتراجع الكبير لسعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو.

يذكر أنه في تعاملات، أمس الاثنين، تراجعت العملة الروسية واقترب الدولار من مستوى 103 روبلات، بينما وصل سعر صرف الروبل أمام اليورو إلى أكثر من 111 روبلات، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وفي ظل هذا الوضع أعلن البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته اليوم لبحث السياسة النقدية، وتحديدا رفع سعر الفائدة الرئيسي.

 

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