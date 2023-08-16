أسعار تذاكر حفل حكيم

تعرف على أسعار تذاكر حفل حكيم في العالمين

الفجر الفني
حكيم
حكيم

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب حكيم أسعار التذاكر الخاصة به والذى من المقرر أن يقام يوم 17 أغسطس الحالى.

 

أسعار تذاكر حفل حكيم

 

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيه.

 

حفل حكيم في العلمين الجديدة

 

ومن المفترض أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي، وتألق الفنان حكيم في الحفل الذي بدأ بأغنية السلام عليكم، كما قدم مصطفي حجاج عدد من الأغاني الناجحة مثل يا منعنع وخطوة.

 

أحدث أعمال حكيم

 

ويذكر ان الفنان حكيم، قد طرح أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

 

انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام

كما طرح حكيم مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

 

كلمات اغنية مدلعة

 

بص، بص، بص، بص، بص
وبص، بص، بص، بص، بص
بص، بص، بص، بص، بص
وبص، بص، بص، بص، بص
بص على الحلاوة (بص)
بص على الجمال (بص)
بص على الشقاوة (بص)
بنت الناس الثقال
بص على الحلاوة (بص، بص، بص)
بص على الجمال (تعالى بص)
بص على الشقاوة (يلا، يلا)
بنت الناس الثقال
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
بت حلوة توب كنتالوب لوب
لما شافها قلبي راح مطبطب
قل لي لو مكاني تعمل إيه؟
قل لي لو مكاني تعمل إيه؟
نمرة صح لو تشوفها صح صح
كله جنب منها يبقى بح بح
هي أحلى وردة في البوكيه
هي أحلى وردة في البوكيه
دي بت حلوة توب كنتالوب لوب
لما شافها قلبي راح مطبطب
قولي لو مكاني تعمل إيه؟
قولي لو مكاني تعمل إيه؟
نمرة صح لو تشوفها صح صح
كله جنب منها يبقى بح بح
هي أحلى وردة في البوكيه
هي أحلى وردة في البوكيه
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة (يلا)
لالالاي لاي لاي لاي لاي لاي لالاي لاي لاي لاي لاي
لالالاي لاي لاي لاي لاي لاي لالاي لاي لاي لاي لاي
والنعمة دي حالة شاذة
وأول بس ما هزت هزة
خلت كل الناس تتغذى
من جمالك يا قمر
ضحكتها حلوة كيوتة
واخدة لقب أجمل بنوتة
زي التاج ع الراس محطوطة
وأنا قلبي مولع نار
دي جمالها ده حالة شاذة
وأول بس ما هزت هزة
خلت كل الناس تتغذى
من جمالك يا قمر
ضحكتها حلوة كيوتة
واخدة لقب أجمل بنوتة
زي التاج ع الراس محطوطة
وأنا قلبي مولع نار
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة
كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة
يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)

أسعار تذاكر حفل حكيم أسعار تذاكر حفل حكيم في العلمين حفلة حكيم في العلمين أحدث أعمال حكيم كلمات اغنية مدلعة
Elfagr.org

مواد متعلقة

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يبهرون الجمهور السعودي في أولى حفلاتهم بجدة

حكيم لـ جمهوره في جده: قضيت وقت جميل معاكم

تعرف على أسعار تذاكر حفل حكيم في العلمين

لأول مرة.. حكيم يستعد لحفل غنائي في السعودية

ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء رحيل بيرسي تاو

عاجل.. النصر السعودي يشارك في كأس العالم للأندية

ليس البرازيلى جوستافو سوزا.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

بدون رونالدو.. النصر السعودي يخسر بعد 48 ساعة من التتويج بالبطولة العربية

الزمالك يحسم ملف تجديد ثنائي من العيار الثقيل.. ضربة للأهلي

ينخفض تدريجيا.. سعر الذهب اليوم 16 أغسطس في سوق الصاغة

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية اليوم 16/8/2023 في نهائي كأس السوبر الأوروبي

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم