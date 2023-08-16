تعرف على أسعار تذاكر حفل حكيم في العالمين

أسعار تذاكر حفل حكيم

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب حكيم أسعار التذاكر الخاصة به والذى من المقرر أن يقام يوم 17 أغسطس الحالى.

أسعار تذاكر حفل حكيم

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيه.

حفل حكيم في العلمين الجديدة

ومن المفترض أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي، وتألق الفنان حكيم في الحفل الذي بدأ بأغنية السلام عليكم، كما قدم مصطفي حجاج عدد من الأغاني الناجحة مثل يا منعنع وخطوة.

أحدث أعمال حكيم

ويذكر ان الفنان حكيم، قد طرح أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

كما طرح حكيم مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

كلمات اغنية مدلعة

بص، بص، بص، بص، بص

وبص، بص، بص، بص، بص

بص، بص، بص، بص، بص

وبص، بص، بص، بص، بص

بص على الحلاوة (بص)

بص على الجمال (بص)

بص على الشقاوة (بص)

بنت الناس الثقال

بص على الحلاوة (بص، بص، بص)

بص على الجمال (تعالى بص)

بص على الشقاوة (يلا، يلا)

بنت الناس الثقال

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

بت حلوة توب كنتالوب لوب

لما شافها قلبي راح مطبطب

قل لي لو مكاني تعمل إيه؟

قل لي لو مكاني تعمل إيه؟

نمرة صح لو تشوفها صح صح

كله جنب منها يبقى بح بح

هي أحلى وردة في البوكيه

هي أحلى وردة في البوكيه

دي بت حلوة توب كنتالوب لوب

لما شافها قلبي راح مطبطب

قولي لو مكاني تعمل إيه؟

قولي لو مكاني تعمل إيه؟

نمرة صح لو تشوفها صح صح

كله جنب منها يبقى بح بح

هي أحلى وردة في البوكيه

هي أحلى وردة في البوكيه

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة (يلا)

لالالاي لاي لاي لاي لاي لاي لالاي لاي لاي لاي لاي

لالالاي لاي لاي لاي لاي لاي لالاي لاي لاي لاي لاي

والنعمة دي حالة شاذة

وأول بس ما هزت هزة

خلت كل الناس تتغذى

من جمالك يا قمر

ضحكتها حلوة كيوتة

واخدة لقب أجمل بنوتة

زي التاج ع الراس محطوطة

وأنا قلبي مولع نار

دي جمالها ده حالة شاذة

وأول بس ما هزت هزة

خلت كل الناس تتغذى

من جمالك يا قمر

ضحكتها حلوة كيوتة

واخدة لقب أجمل بنوتة

زي التاج ع الراس محطوطة

وأنا قلبي مولع نار

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدّلعة (مدّلعة)