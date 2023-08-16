ظهور نتائج توجيهي الاردن حسب الاسم .. رابط نتيجة الثانوية العامة

يلاحظ في الساعات الأخيرة ارتفاعًا في عمليات البحث التي يقوم بها طلاب الثانوية العامة في الأردن، وذلك بسبب اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي لعام 2023 على موقع tawjihi.jo، وأكدت وزارة التربية والتعليم على انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز الامتحانات على مستوى المدارس الحكومية، كما أكد وزير التعليم الأردني على ضرورة متابعة دقيقة لعمليات التصحيح وتدقيق الدرجات لضمان دقتها وتماشيها مع أداء الطلاب الفعلي، وتأتي هذه الخطوات بهدف منح كل طالب حقه في الحصول على درجاته الصحيحة، وتسعى هذه المقالة إلى تقديم معلومات شاملة حول نتائج الثانوية العامة في الأردن، استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم، وذلك لتزويد الطلاب وأولياء الأمور بالمعلومات الكافية حول هذه المرحلة المهمة في حياة الطلاب.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023 tawjihi.jo

أشاد وزير التعليم الأردني بأنه تتاح لجميع طلاب الثانوية العامة الأردنية الفرصة للوصول إلى موقع وزارة التعليم الرسمي، من أجل الاستعلام عن نتائج امتحاناتهم ووأوضح الوزير خطوات العملية كالتالي:

وزارة التربية والتعليم الأردنية” تعلن.. رابط نتائج التوجيهي الأردن ٢٠٢٣

أولًا، يجب النقر على خيار “نتائج التوجيهي الأردني” على الموقع الرسمي.

بعد ذلك، ينبغي كتابة جميع بيانات الطالب المطلوبة.

ثم يتعين النقر على زر “عرض النتيجة”.

في حال تم رفع النتائج على الموقع، سيتم عرض النتيجة مباشرة بمجرد الاستعلام.

وهذه النتيجة يمكن استخدامها كوثيقة للإشارة إلى الأداء العام، لكنها ليست وثيقة رسمية.

نتائج توجيهي الاردن بالاسم

للاستعلام عن نتائج امتحانات التوجيهي في الأردن، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

عند دخولك إلى موقع وزارة التعليم، ابحث عن قسم “نتائج التوجيهي”

هناك خيار للاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس أو الاسم

قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي للطالب وربما معلومات إضافية مثل رقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “استعلام” أو “بحث”، وسيقوم الموقع بعرض النتيجة إذا تم رفعها بالفعل على الموقع.

بعد ظهور النتيجة، ستتمكن من رؤية درجات الامتحانات وأداء الطالب في مواد مختلفة.

معدل النجاح في التوجيهي الاردن

أعلن معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، في مؤتمر صحفي أقيم بمركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات، عن إحصائية هامة بشأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام 2023 في الأردن وأشار إلى أن نسبة النجاح الكلية في امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية بلغت 43.8% وتم تقديم هذه الأرقام للجمهور بهدف توفير نقاط بيانية حول أداء الطلاب والنتائج المحققة في هذه الدورة من الامتحانات.