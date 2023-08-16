(ظهرت الآن ) رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

(ظهرت الآن ) رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد إصدار نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2023، والمقرر في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم غد الأربعاء الموافق السادس عشر من أغسطس، يترقب الكثير من الطلاب ظهور وتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة. وقد وجه الدكتور محمد خير أبو قديس رسالة إلى الطلاب لطمأنتهم، مؤكدًا أن نتائج هذا العام تشهد تحسنًا عن السنوات الماضية، وفيما يتعلق بامتحان الكيمياء، أعلنت الوزارة أن 691 طالبًا حققوا الدرجة الكاملة في هذه المادة، وبلغت نسبة النجاح نحو 77.9%، ويجدر بالذكر أن هذه المرحلة من المراحل الحاسمة التي يتحدد بها مستقبل الطلاب المهني والتعليمي.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023

إن الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023 يتم عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أنه في الساعات الأخيرة كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الأردنية محمد كنانة عن تفاصيل موعد ظهور هذه النتائج معلنا عن المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة غدا من أجل الإفصاح عن كل ما يتعلق بتلك النتيجة، حيث أنها قد أكدت تصحيح امتحانات الطلاب قد انتهى في الأيام الماضية بجميع المحافظات، وأن الطلاب بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر الرابط الرسمي عن طريق إدخال أرقام الجلوس الخاصة بهم، مشيرة إلى أن نسب النجاح بين الطلاب مرتفعة هذا العام.

موقع نتائج الثانوية العامة 2023 الاردن 

الوزارة موقع يسهل على الطلاب استخراج نتائج التوجيهي في الاردن 2023 في جميع المحافظات، وذلك عن طريق اتباع الآتي..

  • في حالة الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي اختر قائمة خدمات طلاب الثانوية العامة.
  • اختر أيقونة الاستعلام عن النتائج التي تظهر أمامك ويتم تفعيلها عقب اعتماد النتائج رسميا.
  • حدد نوع الشعبة (علمي أو أدبي).
  • ادخل رقم الجلوس بشكل دقيق.
  • اضغط على زر عرض النتيجة للحصول عليها في الحال.

Www tawjihi jo موقع النتائج

خصصت وزارة التربية هذا الرابط لكي يحصل الطلبة والطالبات في كافة المحافظات على النتائج، ويتم تفعيله كل عام مع ظهور النتائج رسميا والتي يحصل عليها الطلاب في يوم الغد في الموعد المحدد حيث يتم عقد المؤتمر الصحفي بعد ساعات من الآن في مقر الوزارة الرسمي من أجل اعتماد النتائج والإعلان عن نسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل.

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