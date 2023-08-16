استخرج الآن.. رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo حسب رقم الجلوس ظهور نتائج الثانوية العامة

رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo حسب رقم الجلوس، يسعى جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن الآن إلى الوصول إلى نتائج التوجيهي 2023، ونحن من خلال هذه المقالة سنوفر لكم آخر الأخبار والتفاصيل حول هذا الموضوع، وسيقوم موقع توجيهي الأردن التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيل البحث عن النتائج حسب رقم الجلوس والاسم خلال الساعات القليلة القادمة، ونحن من خلال موقعنا "الفجر" سنوفر لكم رابطًا مخصصًا للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 في الأردن برقم الجلوس.

نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo حسب رقم الجلوس

يشغل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالوقت الحالي ما سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر الذي سينعقد في في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات بحضور معالي وزير التربية والتعليم ونخبة كبيرة من المسؤولين بالوزارة والأساتذة والعديد من أولياء الأمور والطلاب بما في ذلك الصحفيين والإعلاميين لنقل الحدث أول بأول.

ونشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية بيانًا هامًا عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت جاء مضمونة “تعقد وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء الموافق 16/ 8 / 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات”.

رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن

أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن سير عملية امتحانات الثانوية العامة في الأردن الدورة الصيفية 2023 قد سارت على قدم وساق وفقًا لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، مُشيرًا أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد انتهت بشكل كامل من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد علامات الطلاب في كافة المدارس بالمحافظات الأردنية، وأن رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن برقم الجلوس سيكون متاح ومتوفر أمام الجميع خلال ساعات قليلة.

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

اختيار أيقونة نتائج التوجيهي 2023 الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس.

اختيار زر البحث والانتظار قليلًا حتى تظهر تفاصيل النتيجة.

نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo

يتم الدخول عبر الرابط www.tawjihi.jo، والذي سيتم تفعيلة خلال ساعات.

الذهاب إلى خيار “نتائج التوجيهي 2023 برقم الجلوس”.

كتابة رقم الجلوس، ثم أيقونة بحث.

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أوضحت في خبر عاجل لها منذ أيام قليلة، أنم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في الأردن “توجيهي” ستكون اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر آب/ أغسطس الحالي، وسيتم نشر النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت، حيث ستكون النتائج متاحه أمام الجميع وسيتمكنون من الحصول عليها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة الأردنية.