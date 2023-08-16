موقع نتائج التوجيهي جو الأردن 2023 || "tawjihi jo" استخرج نتائج الثانوية العامة الأردنية

ينتظر الكثير من الطلاب في جميع أنحاء الأردن في هذا التوقيت الإعلان عن نتائج التوجيهي للعام الحالي 2023، والتي تعد من أهم النتائج التي تشكل اهتمامًا كبيرًا لجميع أولياء الأمور أيضًا، وقد انتهت خلال الفترة الأخيرة امتحانات التوجيهي في جميع المحافظات الأردنية، وفقًا للجدول الخاص بالامتحانات الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الأردنية، ومن خلال هذه السطور، سنستعرض رابط موقع توجيهي جو الأردن 2023 لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج التوجيهي عند صدورها.

رابط موقع توجيهي جو الأردن 2023

موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها انتهت بالفعل من كافة أعمال تصحيح إمتحانات طلاب التوجيهي بالأردن لهذا العام 2023، وأنها حرصت على إجراء أعمال مراجعة الإمتحانات للطلاب أكثر من مره، وذلك لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها في مختلف المواد الدراسية، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة ثم إعلانها في يوم الأربعاء الموافق 16/ 8 / 2023، على أن يتم إعلانها في تمام الساعة السادسة من مساء، وذلك من خلال مؤتمرا صحفيا تنظمه وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، على أن يتم ذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، وتطرح النتيجة على الفور عبر موقع توجيهي جو ليتعرف الطلاب على معدلات النجاح الخاصة بهم على الفور.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023

سهلت وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 في الأردن بجميع المحافظات، وذلك من خلال موقع توجيهي جو التابع لوزارة التربية والتعليم، حتى يتم الحصول على النتيجة بسهولة برقم الجلوس الخاص بالطالب، من خلال اتباع الخطوات التالية: