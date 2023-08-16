أسعار القمح تواصل التراجع والذرة تنخفض لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 تراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاجو يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2020 مع استمرار انخفاض الأسعار بفعل توقعات الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة.

وانخفض القمح لرابع جلسة على التوالي، إذ نزل واحدا بالمئة إلى أقل مستوياته في شهرين ونصف، في حين استقر فول الصويا.

هبط عقد الذرة الأكثر نشاطا في مجلس شيكاجو للتجارة 0.3 بالمئة إلى 4.74 دولار وربع سنت للبوشل الساعة 0014 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2020 عند 4.73 دولار ونصف سنت للبوشل في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع القمح واحدا بالمئة إلى 5.92 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، بعد أن انخفض في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى 5.91 دولار ونصف سنت، وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو أيار.

وانخفض فول الصويا ربع سنت إلى 13.05 دولار للبوشل.

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