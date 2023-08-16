أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 16-8-2023

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سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء



تراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ما بين 37 و38 جنيهًا.

بلغ سعره في السوق السوداء حيث اختفي حجم المعروض من الدولارات حيث نجحت الشهادات الدولارية الجديدة في توجيه السيولة الدولارية من جديد للقطاع المصرفي بدلا من السوق السوداء؛ حيث استقر عند مستويات 38 جنيها وسط توقعات بان يتراجع إلى 35 جنيها مع عمليات البيع القوية وشراء الجنيه.

سعر الدولار اليوم بالسوق الموازي.. وصدمة تجار السوق السوداء



حقق سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تذبذب بشكل كبير، وذلك بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 1% مقابل الجنيه، حيث سجل الدولار سعره بالسوق السوداء وتعرَّض لضربات متتالية من قِبل الحكومة، لخفض سعر الدولار لسعر متقارب من سعر البنوك.

ووصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى ما بين 38.00 جنيها للبيع، و37.00 جنيهًا للشراء.



تستعرض بوابة الفجر خلال السطور الآتية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي وبعض من البنوك الحكومية والخاصة، جاء ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.



مفاجأة لسعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم 10 أغسطس خلال التعاملات في البنوك المصرية البيع الشراء

البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه

البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه

بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه

البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك الإسكندرية 30.93 جنيه 30.83 جنيه

بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه

البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه



أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.77 جنيه للشراء، 34.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.44 جنيها للشراء، و100.59 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 34.32 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.94 جنيه للشراء، 40.10 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.98 جنيه للشراء، و36.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.40 جنيه للشراء، و100.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.98 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.93 جنيه للشراء، و21.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.79 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار في السوق السوداء اليوم



شهدت السوق الموازي تذبذب بشكل كبير بعد قرار المركزي رفع أسعار الفائدة 1% مقابل الجنيه حيث سجل الدولار سعره بالسوق السوداء وتعرض لضربات متتالية من قبل الحكومة، لخفض سعر الدولار لسعر متقارب من سعر البنوك،ووصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ما بين 36 و37 جنيها.

وانهار وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء وذلك بعد طرح الشهادات الدولارية في بنكي الاهلي ومصر إلى ما هو دون 37.5 جنيها مقارنة بنحو 40 جنيها للدولار في الشهور الماضية، نتيجة لتراجع الطلب بشكل حاد.