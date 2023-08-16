منتخب مصر يتفوق فى ختام البطولة الإفريقية لكرة السرعة ببورسعيد



أسدل الستار، على كلا من البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة للمنتخبات وايضا البطولة الافريقية للأنديه المقامة فى مدينة بورسعيد، وذلك تحت رعاية كلا من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين الإفريقي والعربى لكرة السرعة وفى حضور النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد الدولى لكرة السرعة الدائريه والمصرى للسرعة.

وقد شهدت البطولة تصدر المنتخب المصري فى المنافسات، وحصوله على جميع الميداليات الذهبية( سولو رجال وانسات تتابع ثنائي وتتابع رجال وسولو اسرع لاعب ولاعبة).

ومثل مصر في السيدات كلا من:

خديجة غانم، سما رامي، هاجر رمضان، سارة عبد الغفار وفى الرجال، كريم سيد، محمد امجد، ياسين صلاح، يوسف رامي، سيف ايهاب.

ويدير المنتخب الجهاز الفني على رأسه علي جمعة المدير الفني للمنتخبات والدكتورة رضوي الشرقاوي والمدرب العام كابتن عمر شريف.

يذكر ان اللاعبين خاضوا امس المباريات النهائية للبطولة فردى رجال وسيدات ليتم بعدها مراسم التتويج وصولا لحفل الختام الذى اقيم فى السادسة مساء امس وتم تسليم كؤوس الترتيب الأول والثانى والثالث من قبل رئيس الاتحاد الافريقي والعربى.

وتعد بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة فرصة رائعة لعشاق الرياضة للتمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين المنتخبات الإفريقية المتنافسة.

شارك في البطولة فرق من مختلف الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن يتنافس اللاعبون على أعلى المستويات ويقدمون عروضًا استثنائية.

تأتي بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة وتطويرها في مصر والقارة الإفريقية ويعكس تنظيم هذه البطولة التزام مصر بتعزيز الرياضة المحلية والدولية وتوفير بيئة ملائمة للاعبين للتنافس والتميز.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة شهدت منافسات مثيرة ومثيرة للاهتمام بين المنتخبات المشاركة، ستكون هذه البطولة فرصة رائعة لعشاق الرياضة لمشاهدة الأداء الرياضي الرائع والتشجيع للفرق المشاركة في هذا الحدث الكبير.