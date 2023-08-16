إشادات بفعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي بروسيا

تستضيف روسيا المنتدى العسكري التقني الدولي في نسخته التاسعة “آرميا ٢٠٢٣” بمشاركة عشرات الوفود الممثلة لدول وشركات وذلك في ظل تجديد روسيا على الانفتاح والتعاون.

وبدأت فعاليات منتدى "آرميا ٢٠٢٣" من ١٤ حتى ٢٠ أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

وقال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن العديد من الحضور أشادوا بالعتاد العسكري الروسي الذي لا مثيل له، إلا أن الأنظار توجهت بشدة نحو وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والذي يسعى لاستبدال قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة بشركة خاصة أخرى تحت قيادة شويغو نفسه.

وأضاف أن ممثلي وزارة الدفاع يعقدون اجتماعات مع الوفود الحاضرة للمنتدى ويحثونهم على وقف أي تعاون عسكري ساري أو يُخطط له مع قوات شركة روسيا الخاصة، والتوقيع مع شركة عسكرية خاصة أخرى لم يتم ذكر اسمها تتبع مباشرة لوزير الدفاع الروسي.

وتابع أن ممثلي وزارة الدفاع الروسي وجهو تهديد مبطن مفاده أن كل من يرفض وسيستمر في التعاون مع قوات الشركة، فإن وزارة الدفاع الروسي ستوقف أي تعاون تقني عسكري مع هذه الدول توقف الدعم السياسي داخل الأمم المتحدة.

وأشار الخطاب، إلى أن محاولات وزير الدفاع الروسي تأتي للضغط على قوات شركة فاغنر خاصة، بعدما نجحت الاخيرة من تحقيق انتصارات كثيرة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتمكنت من تحرير مدينة باخموت في وقت قياسي وبعتاد عسكري محدود الأمر الذي أثار غضب وزير الدفاع الروسي ودفعه للبحث عن سبيل لاستبدالها في إفريقيا بقوات شركة خاصة اخرى تحت قيادته بعدما فشل في إخضاع مقاتليها لسيطرته.