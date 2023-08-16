نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023

رابط (رسمي)- إعلان نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023

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نتائج التوجيهي في
نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023

رابط (رسمي)- إعلان نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023أعلن وزير التربية والتعليم نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي الحالي في مساء يوم الأربعاء.

أفادت الوزارة بأنه يمكن للطلبة معرفة نتائجهم ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأربعاء، من خلال الرابط الإلكتروني التالي: www.tawjihi.jo.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، يقوم فيه وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، بالإعلان عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، وذلك في مقر الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023

وشارك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، ما مجموعه 189410 مشتركًا، تم توزيعهم بين 126271 طالبًا من النظام النظامي و63139 طالبًا من الدراسة الخاصة.

نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023

شهدت الساعات الماضية زيادة في عمليات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة في الأردن، وذلك بسبب اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي في الأردن 2023 tawjihi.jo وقد أعلنت الوزارة أنها قد اكملت عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز الامتحانات على مستوى المدارس الحكومية وأكد وزير التعليم الأردني بشكل قاطع على متابعة دقيقة لعمليات التصحيح وتدقيق الدرجات لضمان دقتها وتماشيها مع أداء الطلاب الفعلي وهذا يأتي بهدف منح كل طالب حقه في الحصول على درجاته الصحيحة وتسعى هذه المقالة إلى تقديم معلومات شاملة حول نتائج الثانوية العامة في الأردن، استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم.

رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن التوجيهي 2005

الان لجميع طلاب الثانوية الاردنية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لمعرفة النتائج.

للحصول على نتيجة التوجييهي (اضغط هنا) للتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

للحصول على نتيجة التوجييهي (اضغط هنا) للتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

انقر أولًا على نتائج التوجيهي الأردني.

اكتب كل المعلومات عن الطالب.

ثم انقر فوق عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة مباشرة بعد الطلب، إذا تم تحميلها على الموقع.

يمكن الاستعانة بالنتيجة كمستند للإفادة فقط، وليس مستند رسمي.

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