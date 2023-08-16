ظهرت (حالا) الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2023

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023،في الساعات الأخيرة، شهدت عمليات البحث من قِبَل طلاب الثانوية العامة في الأردن زيادة ملحوظة، وذلك نظرًا لاقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي لعام 2023 عبر موقع tawjihi.jo. أكدت الوزارة أنها قد أتمت بنجاح عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز الامتحانات، بما في ذلك المدارس الحكومية.

أشار وزير التعليم الأردني إلى أنه تم التأكيد بقوة على ضرورة متابعة دقيقة لعمليات التصحيح والتدقيق في الدرجات. هذا التركيز يأتي بهدف تحقيق دقة عالية وتماشي واقعي مع أداء الطلاب. تهدف هذه الجهود إلى ضمان حصول كل طالب على نتائجه الصحيحة والتي تعكس جهوده الفعلية خلال الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023

هذا ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرا صحفيا الساعة 6 من مساء الأربعاء، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 / الامتحان العام، في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، 189410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وأشاد معاليه وزير التعليم الأردني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة منذ بداية العام لنشر موعد رفع النتائج، وأضاف أنه يمكن للطالب التعرف على نتائج الثانوية العامة في الأردن إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة في الأردن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية باتباع الخطوات التالية.

رابط نتائج التوجيهي الاردن ٢٠٢٣

أولًا، يجب النقر على خيار “نتائج التوجيهي الأردني” على الموقع الرسمي.

بعد ذلك، ينبغي كتابة جميع بيانات الطالب المطلوبة.

ثم يتعين النقر على زر “عرض النتيجة”.

في حال تم رفع النتائج على الموقع، سيتم عرض النتيجة مباشرة بمجرد الاستعلام.

وهذه النتيجة يمكن استخدامها كوثيقة للإشارة إلى الأداء العام، لكنها ليست وثيقة رسمية.