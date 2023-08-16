رابط نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

رابط نتائج التوجيهي 2023 في الأردن من هنا الآآن

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رابط نتائج التوجيهي
رابط نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

رابط نتائج التوجيهي 2023 في الأردن،من المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك للإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 في الأردن. سيتم عقد المؤتمر في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

رابط نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

شهدت الفترة الحالية زيادة ملحوظة في عمليات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة في الأردن، وذلك مع اقتراب الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التعليم الأردنية للكشف نتائج الثانوية العامة. أعلنت الوزارة عن اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى مدارس الدولة.

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بعد تحديد موعد التعرف على النتائج واستخراج الدرجات لنتائج التوجيهي باستخدام هذا الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الأردن، والذي سهّل العملية بشكل كبير، يرغب الطلاب في الاستفسار عن النتائج من خلال نظام التوجيهي الأردن دون أي تعقيدات. جميع الطلاب مسؤولون عن ذلك، ولا سيما خدمة طلب المعلومات إلكترونيًا حول الدرجات من المنزل دون الحاجة لتوجه إلى المدارس.

بعد زيارة موقع نتائج التوجيهي الأردن 2023 التي حددتها الوزارة في وقت سابق وتحديد اليوم الرسمي الذي ستظهر فيه النتائج بالتأكيد من خلال رابطها الرسمي على شبكة الإنترنت، سيتمكن جميع الطلاب من التعرف على نتائجهم إلكترونيًا خلال ساعات.

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يجب أن يقوم الطالب بالدخول  إلى موقع نتائج التوجيهي الاردن 2023الرسمي.

للحصول على نتيجة التوجييهي (اضغط هنا) للتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

للحصول على نتيجة التوجييهي (اضغط هنا) للتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية


من خيارات النتائج يقوم الطالب باختيار نتائج التوجيهي 2023.
يقوم الطالب باختيار الشعبة الدراسية الخاصة به سواء علمي أو أدبي.


يقوم الطالب بكتابة اسمه كاملا.
يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس المكون من 6 أرقام.
يقوم الطالب بالضغط على كلمة بحث للحصول على النتيجة.

أكد وزير التعليم الأردني على الإشراف المستمر على عمليات التصحيح ورصد الدرجات، بهدف التأكد من دقتها وضمان منح كل طالب حقه الصحيح. تهدف هذه الجهود إلى التأكد من الصحة والعدالة في نتائج الطلاب.

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