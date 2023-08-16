عاجل.. حالة من الترقب لقرار الرئيس "السيسي" حول من يكون محافظ البنك المركزى للفترة المقبلة

الاقتصاد
بوابة الفجر

حالة من الترقب تسود القطاع المصرفي لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيس  حول تعيين محافظ جديد للبنك المركزى أو الابقاء على حسن عبدالله فى منصبه.

تم تعيين حسن عبدالله محافظ للبنك المركزى فى ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ خلفا ل طارق عامر فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وفى عهد حسن عبدالله تم خفض قيمة الجنيه المصري مرتين ورفعت أسعار الفائدة بنحو ٨٠٠ نقطة أساس مع تزايد مستويات التضخم.

وأعاد عبدالله العمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد بعد تكدس البضائع فى الموانئ.

ووقعت مصر اتفاق على قرض جديد مع صادق النقد الدولى بقيمة ٣ مليار دولار، ومع ذلك استمرت أزمة نقص السيولة الدولارية وزيادة التعاملات فى السوق الموازية.

 

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