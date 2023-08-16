منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بباريس

يشارك منتخب مصر للقوس والسهم في المرحلة الرابعة لبطولة كأس العالم بباريس والتي ستنطلق اليوم وتستمر منافساتها حتى يوم 20 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب الثلاثي شريف أشرف وماجد دميان وليندا شرف، وتشهد البطولة مشاركة 380 لاعبا ولاعبة يمثلون 58 دولة مختلفة.

ويقيم الثلاثي خارج مصر، حيث يتواجد شريف أشرف في ألمانيا، في حين يقيم كل من ماجد دميان وليندا شرف في استراليا، وخاض اللاعبون التدريب الرسمي أمس الثلاثاء قبل انطلاق المنافسات الرسمية اليوم بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتعد البطولة فرصة لثلاثي المنتخب المصري للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات في ظل مشاركة لاعبين يمثلون 58 دولة مختلفة.