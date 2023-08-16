بث مباشر مباراة إشبيلية ضد مانشستر سيتي تويتر {الشوط الثاني}: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت {السوبر الأوروبي}

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت

شهدت الدقائق العشر الأولى ضغط من جانب مانشستر سيتي، وجاءت أخطر الفرص عن طريق ناثان آكي بعد عرضية من فودين، لكن تصدى المغربي بونو ببراعة ، في الدقيقة 25 وضع يوسف النصيري فريقه إشبيلية في المقدمة بهدف أول، بعد كرة عرضية وصلت له من أكونيا، ليرتقي ويسجل من رأسية.

هدف يوسف النصيري في مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة إشبيلية الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس السوبر الأوروبي ، ويلتقي فريقا مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية الحائز على الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2023.

نهائي السوبر الأوروبي Man City vs Sevilla اليوم، بث مباشر مباراة إشبيلية ضد مانشستر سيتي تويتر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية بث مباشر اليوم يلا شوت يترقب عشاق كرة القدم بشغف مباراة قوية بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي. ستقام المباراة على ملعب "كارايسكاكيس" في مدينة بيرايوس اليونانية، وستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية بث مباشر

تأهل إشبيلية لمباراة السوبر الأوروبي 2023 بطلاً للدوري الأوروبي، بعد فوزه على روما بركلات الترجيح في المباراة النهائية. حيث أقيمت مباراة نهائي الدوري الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر وتوج إشبيلية باللقب للمرة السابعة.

وكان آخر بطل لكأس السوبر الأوروبي هو ريال مدريد بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني في النهائي عام 2022. لذا يسعى إشبيلية للفوز باللقب الأوروبي الثامن في تاريخه، فيما يسعى مان سيتي لأول لقب سوبر أوروبي بعد تتويجه بدوري الأبطال.



يشارك مانشستر سيتي في المباراة بصفته حاملًا للقب دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره بطلًا للدوري الأوروبي. وتُعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي، فيما سبق لإشبيلية المشاركة 6 مرات وحقق اللقب مرة واحدة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية والقنوات الناقلة في كأس السوبر الأوروبي 2023 ؟

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراته الأولى في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023، بعد فوزه في بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب الإنتر. ويشارك إشبيلية في البطولة باعتباره بطلًا للدوري الأوروبي، وهو الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ 7 مرات.

ستقام المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي 2023 على ملعب استاد كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس اليونانية. يتسع الملعب لـ 33 ألفًا و500 متفرج، وستجمع المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وإشبيلية في مساء اليوم.

مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بتوقيت مصر في كأس السوبر الأوروبي 2023

وتحدد موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية الليلة في كأس السوبر الأوروبي 2023 في تمام الساعة 20 مساءً بتوقيت مصر.

ويواجه اليوم نادي مانشستر سيتي الصاعد حديثًا نادي إشبيلية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية والسعودية.

ويواجه مان سيتي إشبيلية في نهائي كأس السوير الأوروبي 2023 في تمام الساعة 10 بتوقيت الكويت وقطر.

وحدد جدول مباريات كأس السوير الأوروبي 2023 موعد مباراة النهائي بين نادي مانشستر سيتي ضد إشبيلية في تمام الساعة 9 بتوقيت السودان وليبيا.

ويوافق موعد مباراة إشبيلية ضد مانشستر سيتي الساعة 9 مساءً بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة مان سيتي وإشبيلية في تمام الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويوافق موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد إشبيلية Manchester City vs Sevilla اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت وسوريا والعراق.

ويوافق موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023؟

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports هي أهم القنوات الناقلة بث مباشر لمباريات كأس السوبر الأوروبي 2023، وتنقل قنوات بين سبورت مباراة مانشستر سيتي وإشبيبية بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 بريميوم- beIN Sports 1 HD Premium.

أما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 عبر فضائيتها المشفرة، بالإضافة لخدمة بين كونكت التي توفر البث المباشر عبر الإنترنت؛ لذا سنقدم لكم تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية.

القناة التردد قناة TVP Sport HD 10834 / عمودي / 27500 قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 11739 / أفقي / 27500 قناة Polsat Sport 11158 / عمودي / 27500 قناة 3 Sport 11293 / عمودي / 27500 قناة Iran 3 11555 / عمودي / 27500 قناة Ziggo Sport Select HD 12129 / عمودي / 27500 قناة ARD Das Erste HD الألمانية 11493 / أفقي/ 27500 قناة BeIN Sports 1 HD Premium 11013 / أفقي / 27500 قناة Eleven Sports 1 HD Portugal 12398 / أفقي / 27500 قناة ZDF الألمانية 11954/ أفقي / 27500

معلق مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية وهو المعلق الرياضي حسن العيدروس، والذى يعلق على أحداث المباراة على قناة بيت سببورت 1 بريميوم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية يلا شوت بث مباشر

تشكيلة مانشستر سيتي أمام اشبيلية في ماتش نهائي السوبر الأوروبي 2023

يأتي تشكيل مان سيتي المتوقع الليلة لمواجهة نادي إشبيلية في مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2023 كما يلي:

حراسة المرمى إيدرسون. خط الدفاع كايل والكر - مانويل أكانجي - ناثان آكي. خط الوسط ريكو لويس - رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا. الهجوم فيل فودين - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023

تأتي تشكيلة إشبيلية المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي الليلة في السوبر الأوروبي 2023 كما يلي:

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - لودفيج أوجوستينسون. خط الوسط جوان جوردان - نيمانيا جوديلي - إيفان راكيتيتش. الهجوم لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - أنطوني مارسيال.

تاريخيًا، لا يوجد الكثير من الذكريات الإيجابية لفريقي مانشستر سيتي وإشبيلية في بطولات السوبر، وهذا الأمر يلقي بظلاله على المواجهة المرتقبة بينهما. في بطولة السوبر الإسباني، فاز إشبيلية بلقب وحيد في 5 مشاركات، وخسر 4 مرات. وشارك الفريق الأندلسي مرة واحدة في بطولة كأس إيفا دوارتي -المسمى القديم للسوبر الإسباني- وخسر بنتيجة (0-1) أمام برشلونة.

في كأس السوبر بالنظام السابق الذي يشارك فيه فريقان، فاز إشبيلية مرة واحدة عام 2007 على حساب ريال مدريد، بينما خسر 3 مرات في أعوام 2010 و2016 و2018، جميعها أمام برشلونة.

وعلى مستوى السوبر الأوروبي لا يختلف الأمر كثيرا، حيث شارك إشبيلية 6 مرات فاز في واحدة فقط منها بينما خسر 5 مرات.إشبيلية انتقم من برشلونة في السوبر الأوروبي، حيث حقق لقبه الوحيد على حساب البارسا عام 2006.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

بعد ذلك خسر "الروخيبلانكوس" في 2007 (ميلان)، و2014 و2016 (ريال مدريد)، و2015 (برشلونة)، و2020 (بايرن ميونخ).على جانب آخر، يسجل مانشستر سيتي حضوره الأول في السوبر الأوروبي، حيث لم يسبق له المشاركة في تلك البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

لكن الفريق السماوي يملك سجلا مقلقا في الدرع الخيرية -السوبر المحلي في إنجلترا-، حيث شارك في 15 نسخة، فاز في 6 منها وخسر 9، منها آخر 3 نسخ على التوالي.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.فيما خسر السيتي اللقب أعوام 1934 و1956 و1969 و1973 و2011 و2014 و2021 و2022 و2023.