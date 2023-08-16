يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر اليوم في السوبر الأوروبي

يلا شوت | الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر اليوم في السوبر الأوروبي {كورة لايف} ، وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد إشبيلية قبل مباراة اليوم في 4 مواجهات استطاع فيها بطل دوري أبطال أوروبا بالموسم الفوز في المواجهات بالكامل وعدم السقوط في التعادل أو الخسارة.

يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر اليوم في السوبر الأوروبي ، ويقدم بوابة الفجر تقريرًا شاملًا عن مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، حيث يتضمن التقرير كل ما يتعلق بالمباراة، بما في ذلك التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي، وموعد المباراة اليوم ضد إشبيلية، والقنوات الناقلة للمباراة، واسم المعلق الذي سيتولى التعليق على المباراة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي ؟

سيكون موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية الليلة في كأس السوبر ؟

ستكون القناة الناقلة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية قناة (بي إن سبورتس) والتى تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولات الأوروبية القارية، وستقام مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر ؟

يلا شوت | الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر اليوم في السوبر الأوروبي {كورة لايف}سيكون معلق مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية الليلة في كأس السوبر الأوروبي هو حسن العيدروس، الذي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية.

وستقام مباراة ماشستر سيتي وإشبيلية الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

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ما هو تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإشبيلية ؟

واجه نادي مانشستر سيتي فريق إشبيلية 4 مرات كلها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتائج المباريات الأربع بين الفريقين في الدوري الأوروبي كما يلي:

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية 2015

مانشستر سيتي 2 × 1 إشبيلية- مجموعات 2015

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية 2015

إشبيلية 1 × 3 مانشستر سيتي- مجموعات 2015

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية 2022

إشبيلية 0 × 4 مانشستر سيتي- مجموعات 2022

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية 2015

مانشستر سيتي 3 × 1 إشبيلية- مجموعات 2022

عدد مشاركات وفوز نادي إشبيلية ومان سيتي بكأس السوبر الأوروبي

شارك نادي إشبيلية 6 مرات في كأس السوبر الأوروبي والليلة هلي المشاركة السابعة، ونجح في الفوز باللقب مرة واحدة في عام 2006 بعد أن فوزه على برشلونة (3-0) في إمارة موناكو الفرنسية.

وسجل مانشستر سيتي 12 هدفًا في المباريات الأربع، وتلقت شباكه 3 أهداف من الإشبيلي.

وفي الوقت الذي يبحث فيه النادي الإشبيلي عن لقبه الثاني يبحث نادي مانشستر سيتي عن أول لقب له في السوبر الأوروبي.

ويخوض مان سيتي مباراة اليوم في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023 للمرة الأولي، بعد الفوز في بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب الإنتر للمرة الأولي أيضًا، ويشارك إشبيلية يشارك باعتباره بطل الدوري الأوروبي، وهو الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة بعدد 7 مرات.

ويستضيف ملعب استاد كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس اليونانية مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية مساء اليوم، ويبلغ سعة الاستاد 33 ألفًا و500 متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية اليوم

القناة التردد قناة TVP Sport HD 10834 / عمودي / 27500 قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 11739 / أفقي / 27500 قناة Polsat Sport 11158 / عمودي / 27500 قناة 3 Sport 11293 / عمودي / 27500 قناة Iran 3 11555 / عمودي / 27500 قناة Ziggo Sport Select HD 12129 / عمودي / 27500 قناة ARD Das Erste HD الألمانية 11493 / أفقي/ 27500 قناة BeIN Sports 1 HD Premium 11013 / أفقي / 27500 قناة Eleven Sports 1 HD Portugal 12398 / أفقي / 27500 قناة ZDF الألمانية 11954/ أفقي / 27500

تُذاع المباراة المرتقبة اليوم بين مانشستر سيتي وإشبيلية عبر الناقل الحصري لبطولة “كأس السوبر الأوروبي”، وهي قنوات بي إن سبورت. يمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات.

هذه البث المباشر سيوفر لعشاق كرة القدم فرصة متابعة اللقاء بأعلى جودة صورة وصوت، وذلك عبر هذه القناة الرياضية المتخصصة. ستكون المباراة حدثًا رياضيًا مميزًا يُنتظره الجميع لمتابعة أداء الفريقين وتشويق اللحظات المثيرة على الأرض.

نقدم لكم قائمة بجميع القنوات الرياضية التي أعلنت عن نقل المباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بما في ذلك القمر النايل سات والقمر استرا Astra والقمر يوتلسات والهوتبيرد:

قناة beIN Sports HD Xtra 1 علي القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات

قناة Eleven Sports 3 Portugal HD علي القمر الصناعي هيسباسات 30W

قناة Digi Sport 4 Romania HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Look Sport RO 2 HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Sport 1 Hungary HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة M4 Sport Hungary HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Arena Sport 1 HD Croatia علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة M4 Sport Hungary HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة Polsat Sport Premium 3 HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13

قناة beIN Sports France 4 HD max علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة M. Liga de Campeones 5 علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Sky Sport 3 Austria HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Telekom Sport RO 3 HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة Look Sport RO 2 HD علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

توفر هذه القنوات فرصة للمشاهدين من مختلف البلدان لمتابعة المباراة المهمة بأفضل جودة صورة وصوت. يمكنكم اختيار القناة التي تفضلونها والتي تتوافق مع استقبالكم للإشارة الفضائية، لضمان متابعة اللقاء بأقصى وضوح وتفاصيل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي

حارس المرمى: ياسين بونو

رباعي الدفاع: ماكوس أكونيا - لويس بادي - نيمانيا غوديلي - خيسوس نافاز

ثلاثي الوسط: إيفان راكيتيتش - فيرناندو - خوان خوردان

مثلث الهجوم: لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - سوسو

تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية

حارس المرمى: ستيفان أورتيجا

رباعي الدفاع: ناثان آكي - يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - كايل والكر

ثنائي الوسط الدفاعي: ماتيو كوفاتشيتش - رودري

ثلاثي الوسط الهجومي: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين

قلب الهجوم: إيرلينج هالاند