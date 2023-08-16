بث مباشر |مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي .. يلا شوت

بث مباشر |كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.. يلا شوت ، سجل مانشستر سيتي 12 هدفاً في المباريات الأربع التي خاضها بينما تلقت شباكه 3 أهداف من نظيره إشبيلية قبل المواجهة المرتقبة بينهما اليوم.

ماتش Man City vs Sevilla اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.. يلا شوت، وتبحث جماهير كرة القدم في أوروبا عن القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023، وذلك في أولى المواجهات داخل القارة بين الفرق، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023/2024. يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة كبطل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2022/2023، فيما يدخل إشبيلية هذه المباراة كصاحب النسخة الماضية من بطولة السوبر الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة ومن العيار الثقيل.

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وعلى صعيد القنوات الناقلة، يبحث عشاق الكرة عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة، وفي هذا الصدد، يستعرض التقرير التالي قائمة بالقنوات التي ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية اليوم في كأس السوبر الأوروبي 2023

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام فريق إشبيلية، في إطار مباراة كأس السوبر الأوروبي 2023، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس، على ملعب كارايسكاكيس في اليونان. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومن العيار الثقيل، حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة كبطل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما يدخل إشبيلية المباراة كحامل لقب النسخة الماضية من بطولة السوبر الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية اليوم في كأس السوبر الأوروبي 2023، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

يشهد حدث كأس السوبر الأوروبي 2023 مشاركة فريق مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه، وهذا يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق. وعلى الجانب الآخر، سبق لفريق إشبيلية المشاركة في ست نسخ من البطولة، ونجح في الفوز باللقب مرة واحدة فقط. وهذا يزيد من رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي 2023 اليوم.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية اليوم في كأس السوبر الأوروبي 2023

تعد مجموعة قنوات بين سبورت القطرية هي القنوات الحاصلة على حقوق بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023 اليوم. وتتمتع هذه القنوات بحقوق بث جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن بشكل حصري لعملائها المشتركين في خدماتها المشفرة، داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي، لا توجد أي من القنوات المفتوحة التي تنقل هذه المباراة. ولمشاهدة المباراة، يمكن للجماهير استخدام تردد بين سبورت بريميوم 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل مانشستر سيتي ضد إشبيلية

يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي اليوم، لمقابلة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - يوسكو جوارديول - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

تشكيل إشبيلية ضد مانشستر سيتي

يأتي تشكيل إشبيلية المتوقع، لمواجهة مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي 2023 اليوم، كالتشكيل الآتي: