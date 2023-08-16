بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية (يلا شوت) كأس السوبر الأوروبي

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية (يلا شوت) كأس السوبر الأوروبي ، وكان نادي إشبيلية أول المتأهلين لبطولة السوبر الأوروبي 2023 بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" للمرة السابعة في تاريخه على حساب نظيره روما بركلات الجزاء بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن وسائل لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023، وذلك عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل. ويزداد البحث عن هذه المباراة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بعد دقائق قليلة. ويسعى الجميع لمتابعة المباراة عبر وسائل البث المباشر المتاحة، مثل يلا شوت.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية اليوم 16-08-2023 في السوبر الأوروبي

يوفر موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023، وذلك حرصًا منه على تقديم خدمات متميزة لمتابعيه وقرائه. ويأتي ذلك ضمن سعي الموقع لتسهيل عملية البحث وتوفير كل ما يحتاجه الجمهور من معلومات وتفاصيل حول هذه المباراة المهمة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي اليوم

ستشهد اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره إشبيلية. وتعد هذه المباراة من أهم المباريات في عالم كرة القدم، وستشهد منافسة شديدة بين الفريقين للفوز باللقب المرموق.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة إشبيلية ضد مانشستر سيتي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

بث مباشر الآن.. تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإشبيلية قبل السوبر الأوروبي

سبق وأن التقى فريقا مانشستر سيتي وإشبيلية في 4 مواجهات سابقة، كلها في بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في جميع المواجهات الأربع. وتمكن السيتي من تسجيل 12 هدفًا في شباك إشبيلية الإسباني خلال هذه المواجهات، بينما سجل إشبيلية 3 أهداف فقط في شباك مانشستر سيتي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

بث مباشر الآن.. التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد إشبيلية

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، يوسكو جوارديول، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

بث مباشر الآن.. التشكيل المتوقع لإشبيلية ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، لويك بادي، نيمانيا جوديلي، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: جوان جوردان، إيفان راكيتيتش، لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم: خيسوس خواكين "سوسو"، أوليفر توريس، يوسف النصيري.

بث مباشر الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

ستنقل مجموعة قنوات Bein sports القطرية المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية، وهي المجموعة الحصرية للبطولات الأوروبية الكبرى. وتتميز هذه القنوات بجودة عالية في البث، وتتيح للمشاهدين مشاهدة المباراة بدقة عالية. وتعد قناة Bein sports HD 1 premium القطرية هي القناة الرئيسية التي ستنقل المباراة. وسيقوم المعلق الرياضي حسن العيدروس بتعليق المباراة، بعد أن تم تعيينه من قنوات بي إن سبورتس القطرية.