يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر في كأس السوبر الأوروبي 2023 {كورة لايف}

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر في كأس السوبر الأوروبي 2023

يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية مباشر في كأس السوبر الأوروبي 2023، في أولى المواجهات داخل قارة أوروبا على مستوى الفرق، بالتزامن مع انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023/2024، حيث يخوض مانشستر سيتي مباراة كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعدما حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى أيضا في 2023.

ديربي أوروبا Man City vs Sevilla اليوم،، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر في كأس السوبر الأوروبي 2023 ، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.. مواجهة المتعة والإثارة، تترقبها جماهير الساحرة المستديرة، وعشاق الكرة الأوروبية خاصة، تلك التي تجمع محبي مانشستر سيتي بقيادة الداهية جوارديولا، أمام منافسه إشبيلية الإسباني، المقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 16 اغسطس الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي بث مباشر

يدخل بطل الدوري الإنجليزي اللقاء، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه خلال النسخة الأخيرة، بعد الفوز على ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ويخوض النادي الإنجليزي لأول مرة في تاريخه مواجهة كأس السوبر الأوروبي في نسختها الجديدة، عندما يلتقي بـ إشبيلية الإسباني.

وفي المقابل، يدخل بطل إسبانيا اللقاء والحاصل علي لقب بطل الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية تتويجًا باللقب، بعدما تفوق على رومال الإيطالي بركلات الترجيح. في النسخة الأخيرة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

ويقدم موقع الفجر خدة خاصة لجماهيره ومتابعيه، من عشاق الساحرة المستديرة، والتي تتمثل في تقديم بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، المقرر لها اليوم بالعاصمة اليونانية أثينا 16 أغسطس 2023، في ملعب كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لم تكن بداية مانشستر سيتي جيدة في افتتاح أول مبارايته الرسمية في الموسم الجديد، فهو فقد لقب كأس الدرع الخيرية بالخسارة أمام آرسنال بركلات الترجيح، ولكن بعدها في مسابقة الدوري أي قبل أيام من هذه المباراة انتصر على بيرنلي في أول مبارايته في البريميرليج.

ويخوض مانشستر سيتي هذا اللقاء كونه بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، فيما يتواجد إشبيلية بصفته بطل الدوري الأوروبي.

واستعد السيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا للمباراة التي لا تقبل القسمة على إثنين بشكل قوي وحذر شديد، فهو يستهدف تحقيق الفوزواعتلاء منصات التتويج لأول مرة في تاريخه بهذه البطولة واللقب الأول له هذا الموسم وتجنب خساراته اللقب الثاني في غضون 10 أيام. لذا سيقاتل بشراسة لنيل مراده.

وعلى الجانب الأخر، كانت بداية إشبيلية في الموسم الجديد غير مقبولة لبالنسبة لجمهوره رغم تدعيم صفوفه ببعض اللاعبين، فهو خسر أمام فالنسيا في أول مباراة له بالليغا الإسبانية بهدفين مقابل هدف.

وفي كأس السوبر قد تكون الأمور مختلفة بالنسبة لإشبيلية فهو يعرف كيف يتعامل مع اللقاءات الصعبة والتي لا تقبل القسمة على إثنين، لذا سيحاول الفريق اليوم بكل قوة تحقيق الفوز لخطف اللقب الثاني في تاريخه.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي 2023؟

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية، هو يوم الأربعاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء المنتظر بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية السوبر الأوروبي 2023؟

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لجميع مسابقات الويفا الخاصة بالأندية والمنتخبات، وذلك في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

وستكون القناة الناقلة للسوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية هي "beIN SPORTS PREMIUM 1"، والتي تنقل عادةً أهم مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الموسم.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي 2023؟

حقوق البث المباشر للسوبر الأوروبي 2023 عبر الإنترنت تمتلكها مجموعة بي إن سبورتس كذلك، وستقوم بنقل الحدث حصريًا على الشبكة العنكبوتية.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية هناك طريقتين، الأولى هي تطبيق تود "TOD"، والثانية خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بث مباشر

ما تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إشبيلية؟

يغيب عن نادي مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي 2023 كيفن دي بروينه بعد تعرضه للإصابة في مباراة السيتي الأولى بالدوري الإنجليزي ضد بيرنلي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيب غوارديولا على التشكيل التالي.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد إشبيلية: 4-2-3-1

ستيفان أورتيغا

ناثان آكي - يوشكو غفارديول - مانويل أكانجي - كايل والكر

ماتيو كوفاتشيتش - رودري

جاك غريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين

إيرلينغ هالاند

ما تشكيل إشبيلية المتوقع ضد مانشستر سيتي؟

من المتوقع أن يبدأ المدرب خوسيه لويس مينديليبار مباراة إشبيلية ضد مانشستر سيتي بالتشكيل التالي.

تشكيلة إشبيلية ضد مانشستر سيتي: 4-3-3

ياسين بونو

ماكوس أكونيا - لويس بادي - نيمانيا غوديلي - خيسوس نافاز

إيفان راكيتيتش - فيرناندو - خوان خوردان

لوكاس أوكامبوس - يوسف النصيري - سوسو

من أكثر فريق فاز بكأس السوبر الأوروبي؟

يوجد على قمة الفرق الفائزة بكأس السوبر الأوروبي في التاريخ الثلاثي برشلونة وميلان وريال مدريد برصيد 5 ألقابٍ لكلٍ منهم، ويليهم ليفربول بأربع بطولات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية | من هنــــا

الفرق الفائزة بكأس السوبر الأوروبي