دليل الطلاب للدراسة في تركيا 2023

دليل الطلاب للدراسة في تركيا

تتجه أنظار ملايين الطلاب من كافة أنحاء العالم إلى الدراسة في تركيا، حيث تحتل الجامعات التركية ترتيب تنافسيًا ضمن التصنيف العالمي للجامعات، فإذا كنت طالبًا دوليًا تفكر في الدراسة في تركيا ، فبالتأكيد تواجهك العديد من الأسئلة وتبحث عن إجاباتها قبل أن تبدأ رحلتك الدراسية في تركيا. نقدم لك في هذا المقال دليلًا لكل ما تبحث عنه للدراسة في تركيا.

كيف أختار التخصص المناسب في الجامعات التركية؟

ابحث عن التخصصات التي لها تخصص في المستقبل: لا بد من البحث عن تخصص ذو مستقبل مهني يوفر لك الأمن الوظيفي لذلك عليك أن تتعرف على نسبة الطلب عليها والمؤهلات الأكاديمية اللازمة للعمل بها بعد التخرج. اكتشف التخصصات والمواد الدراسية: المواد الجامعية لكل تخصص جامعي وعدد الساعات والمهام المطلوبة للنجاح فيها وتحديد مزايا وعيوب كل تخصص حتى تتأكد إذا كان هذا التخصص هو المناسب لك من عدمه. تعرف على قدراتك ومهاراتك: يحتاج التخصص الجامعي معرفة وتحديد ما تود دراسته والعمل فيه طوال حياتك، لذلك قبل أن تحدد تخصصك الجامعي عليك معرفة هل هذا التخصص يناسب شخصيتك وقدراتك الشخصية والمادية أيضًا.

أفضل الجامعات الخاصة للدراسة في تركيا

إن كنت قررت أن يكون تخصصك المستقبلي هو التخصصات الطبية فنرشح لك

جامعة اسطنبول ميديبول

تشتهر جامعة اسطنبول ميديبول بأنها جامعة اسطنبول الطبية وذلك لأنها واحدة من أفضل الجامعات التركية الخاصة التي تنتشر مستشفياتها في اسطنبول الأوروبية والأسيوية، وتوفر تدريب عملي مكثف لطلابها أثناء وبعد التخرج.

جامعة استينيا

تحتوي جامعة استينيا على العديد من مراكز البحث والتطوير على درجة عالية من الاحترافية، كما توفر الجامعة تدريب عملي قوي لطلابها في جميع التخصصات الطبية وتعاقدات مع أفضل المستشفيات في تركيا.

جامعة بهشة شهير

تعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية والرئيسية في جامعة بهتشه شهير لدراسة الطب، يتم قبول الطلاب في برامج التبادل الثقافي في برنامج ايراسموس في العديد من الكليات المتميزة مثل كلية الطب بجامعة هارفارد؛ لذلك فإن جامعة بهتشه شهير من الجامعات التركية الرائدة المعترف بها دوليًا.

جامعة البيروني

سميت جامعة بيروني نسبةً إلى العالم "أبو الريحان البيروني" تصبح رائدة في كافة التخصصات الطبية بالأخص، لذلك فإن تشتهر جامعة البيروني بالتخصصات الطبية التي توفر أعلى مستوى من التعليم الطبي، من خلال دمج العلوم الأساسية، والسريرية معا.

جامعة نيشان تاشي

تشتهر جامعة نيشان تاشي بدراسة الطب البشري وتوفير تدريبًا عمليًا للطلاب من السنة الأولى للطالب في الجامعة وتدريب الأطباء المؤهلين والمتخصصين بفعالية وكفاءة، وتقديم خدمات صحية بشكل عالمي.

افضل التخصصات للدراسة في تركيا

تخصص الطب البشري والتخصصات الطبية بشكل عام تخصص هندسة الذكاء الصناعي تخصص الهندسة الطبية الحيوية تخصص هندسة الطيران تخصص هندسة الكمبيوتر

تكلفة دراسة الطب البشري في تركيا 2023

الجامعة اللغة التكلفة جامعة اسطنبول ميديبول الانجليزية 43000$ جامعة اسطنبول ميديبول 30% الانجليزية 30000 $ بهتشه شهير الإنجليزية 25000$ جامعة استينيا الإنجليزية 24200 $ جامعة استينيا التركية 19800$ جامعة البيروني الإنجليزية 20000 $ جامعة البيروني التركية 17000$ جامعة اسطنبول نيشان تاشي الإنجليزية 15000$ جامعة اسطنبول نيشان تاشي التركية 13000$

شروط القبول للطلاب الدوليين في تركيا

يجب على الطلاب استيفاء كافة الأوراق التي تطلبها الجامعات التركية نذكر منها

عدد من الصورة الشخصية بايومترية.

جواز سفر مترجم للغة الإنجليزية أو التركية.

شهادة الثانوية العامة مترجمة للغة التركية أو الإنجليزية وموثقة من سفارة بلدك.

كشف درجات الثانوية العامة مترجمة للغة التركية أو الإنجليزية وموثقة من سفارة بلدك.

شهادة إثبات اللغة التركية أو اللغة الإنجليزية مثل TOEFL و IELTS على حسب التخصص الذي تريد دراسته.

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