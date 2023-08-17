خادمة في مملكة ابليس

صباح الخير استاذة نيفين،

من فترة طويلة وانا بعاني من ظروف عائلية في منتهى القسوة علاقتي بابويا زي الزفت وامي على علاقة براجل تاني صحيح هي وابويا منفصلين لكن دة ماديسمحش ليها ابدا بالدخول في علاقة من غير جواز.. واخواتي كل واحد في بيته مع عيلته.. انا بشتغل من سنين طويلة وبرضه ما اتوحمت من اذى العالم.. كل الدنيا نحوا اكنها بتتآمر عليا لازعاجي ومضايقتي دة غير اني غير موفقة دايما بالارتباط عشان اشوف حالي زي اخواتي.. انا عايشة مع ابويا وامي بزورها كل فترة طويلة لان علاقتنا برضه مش حلوة.. اسلوبهم همة الاتنين في التعامل معايا نيلة بيطلعوا قرفهم من بعض عليا وكل ما استنجد بحد من اخواتي ييجي ويتكلم معاهم كلمتين وخلاص على كدة ولا اي فايدة.. الخلاصة ان عيشتي مرار.. لفت الايام وقلت طيب اروح لحد من الشيوخ يمكن يقدملي نصيحة تنفعني ورحت فعلا لراجل دلتني عليه واحدة صاحبتي قالتلي عليه غير إنه راجل صالح هو كمان له كرامات.. الأول ما فهمتش لكن مع تكرار مرواحي ليه بدأنا ناخد على بعض كتير هو ساكن في منطقة شعبية وعمره تقريبا اول الخمسين وانا عندي ٣٦ سنة المهم بحكم أو بحجة إنه عايز يساعدني بدا يطلب مني طلبات بجحة شوية لقى مني رفض في البداية لكن مع الوقت لقيت نفسي بحلم بيه في منامي اني بنام معاه والغريب اني مستمتعة جدا.. وطبيعي اما اصحى من النوم الاقي بالي مشغول بيه جدا وبعد الموقف دة لقيت نفسي متعلقة بيه خصوصا بعد تكراره بشكل يومي.. بقيت اكلمه على طول ومع الوقت اتلهيت معاه عن اصل مشكلتي وبقى في بيننا حوارات كتير عن كل حاجة خصوصا الامور الجنسية اللي كان بيقصد إنه يدخلني في تفاصيلها.. وفي ليلة سودة على نحو الساعة ٢ صباحا لقيت نفسي بكلمه واقوله انا عايزة انام معاك في بداية المكالمة عمل نفسه مخصوص لكن زي اي ندل واي راجل محبش يضيع الفرصة راح اداني معاد تاني يوم على طول ورحلته فعلا بس قالي على عنوان تاني نتقابل فيه.. شقة صغيرة في منطقة بعيدة شبه مافيهاش ناس البيت من جوة كان كئيب جدا وفقير ومش نضيف وهو سرير واحد اللي في البيت كله.. رحت فعلا وكان عندي ساعتها احساس واحد بس اللي مسيطر عليا.. حالة نشوة جنسية فظيعة وانجذاب ايه غير عادي.. المهم وصلنا البيت والغريب إنه مهمنيش اني عذراء اصلا ونمت معاه فعلا.. شفت معاه اغرب واحلى وامتع ايام.. وبعد ما اتاكد من ادماني ليه بدا يعرض عليا اني اشاركه في انقاذ مصائر ناس زي تحضير الجن وعمل الاعمال لبعض الاشخاص الاشرار لتخليص المأذيين منهم والغريب اني وافقت وكنت مقتنعة اني بقوم بفعل عظيم.. المهم بقينا نتقابل كل يوم بالليل ننام مع بعض وبعدها يقعد يدرسلي الكتير والغريب عن عالم الجن وفعلا بقيت اسمع زي التلميذ ويديني كتب اقرأها في الأول حسيت إنه ا مريبة ومخيفة لكن بعد ما عرفت معلومات كتير عن العالم دة استهوتني الفكرة جدا وبقيت افكر جديا اعمل حاجة توقف الناس اللي بتئذيني من خلال الجن وهو وافقني وبقى يساعدني وفعلا قدرنا نعمل حاجات كتير تخلي الناس تبعد عني وفي منهم اللي حصله مصايب وبيني وبين نفسي قلت يستاهلو دة اخرت شرهم معايا.. الموضوع ما خلصش على كدة.. الراجل دة بدا يتعب ويمرض ومرضه زاد وفي يوم بكلمه لقيت ابنه بيرد عليا وبيقولي ( العمر الطويل ليكي ) قفلت الخط وفضلت في اوضتي تقريبا ٣ ايام ساكتة ومش يختلط باي حد.. ومخي كله شغال في انا هعمل ايه من غيره.. في زحمة التفكير افتكرت إنه كان سايب معايا نسخة من مفتاح الشقة اللي كنا بنتقابل فيها قلت اروح واكمل انا بالطرق اللي علمهالي وكنت مطمنة للمرواح هناك لإنه كان معرفني ان محدش من عيلته يعرف مكان الشقة دي وإنه ا اصلا ايجار.. اعتمدت على كدة واعترفت على صاحب الشقة وبقيت ادفع انا الايجار.. بقيت اروح كل يوم بعد ما اخلص شغلي واقعد بالساعات اعمل اللي اتعلمته وكله لخدمة فكرة انتقامي من الناس اللي بتضايقني.. ساعات بينفع وساعات لأ.. لكن مع طول المدة ابتديت ازهق وكمان احس بارهاق وتعب في جسمي جامد اروح لدكاترة يقولولي انتي محتاجة تخفي من الضغط النفسي اللي عندك أو تروحي اخد طب نفس.. بصراحة رحت فعلا لدكتور طب نفس واداني ادوية لكن مكنتش بحكي للدكتور عن الحياة السرية الشيطانية اللي بعيشها وإنه ا السبب في توتري الرهيب دة.. المهم.. بقيت اروح الشقة برضه لكن اقل بكتير.. وفي يوم ربنا قرر يبعتلي منام مخيف جدا.. شفت فيه الراجل اللي علمني البلاوي دي في النار وإنه بيتعذب وحواليه وحوش رهيبة مخيفة جدا جدا ولكنه عايز يقولي حاجة ومش قادر وشفت نفسي اكني في الجهة المجاورة ليه وملائكة جهنم بتجهز مكاني في جهنم.. قمت من النوم عندي فزع رهيب وكل جسمي مبلول من العرق والتوتر واكني عايزة اصرخ وانا صاحية ومش قادرة.. قررت ساعتها ومن غير تفكير اقوم اتوضأ واصلي بس الغريب اللي حصل لقيت نفسي مش عارفة اقرأ اي سورة مو اللي انا حفظاها وفضلت في السجود ابكي لغاية ماحسيت بهبوط فظيع قمت بسرعة على المطبخ اكل اي حاجة ابويا شافني في الحالة دي اتخض اكنه شاف عفريت ساعدني بسرعة لاني غالبا كنت بحتضر المهم نيمني على كنبة الصالة وبدا يكلمني بطريقة ودية على غير العادة كل اللي نازل عليا عياط هستيري قام ابويا بقراءة القرآن عليا لغاية مارحت في النوم.. المصيبة لما نمت من التعب حلمت تاني اني مت وانا نفسي ماشية في جنازتي واهلي ماشيين ورايا وانا في التابوت ببعيطوا جامد جدا وقمت برضه مفزوعة ودخلت في نفس حالة العياط.. ابويا قرر ساعتها ياخذني على السيدة نفيسة نصلي هناك ورحنا فعلا بس الغريب المرة دي لقيت نفسي داخلة في حالة من الهدوء غريبة وفضلت معرفش كام ساعة قعدة بدعي ربنا يخلصني من المصيبة دي ويكشفلي الخير فين واستغفرته كتير قوي ومن قلبي قد ايه ساعتها حسيت اني كنت ضحيةلبني آدم زبالة والحمد لله إنه غار ومات.. النهاردة انا محتاجة جدا لنصايح كتيرة من كل حد يقرأ الرسالة دي ويتعظ منها لوجه الله انا حاسة اني عشت فترة طويلة تحت الارض مع عالم الجن والشعوذة ونسيت أو تناسيت ان في رب الكون بإيده كل شيء.. يعلم الله اني ندمانة من قلبي على كل خطوة خطيتها في معصية ربنا والمصيبة كمان اللي لسة هدفع تمنها اني فقدت عذريتي ودة مزود قهري.. ساعات بتمنى الموت ولا اعيش لحظة في العذاب دة لكن بقول هقابل ربنا اقول له ايه !! من الاخر وفي اخر رسالتي انا احب اقول اخر قراراتي.. انا سبت الشقة النحس دي وسلمتها لمالكها واخذت اجازة طويلة من شغلي الملم فيها اللي اتبقى مني وبحاول احسن علاقتي باهلي على قد ما اقدر خصوصا ان ابويا من ساعة ما كنت تعبانة لقيت منه مشاعر جميلة مختلفة.. ارجوكم جميعا تدعولي وتنصحوني.. شكرا جزيلا