ضحايا الآباء

اولا ابنى موليد 26/1/2007 16 سنة

هو ولد على بنتين بنت اكبر منه فى كليه الاداب وهو فى الصف الثانى الثانوى وبنت اصغر منه 15 سنه فى الصف الثالث الاعدادى.. وهو صغير كنا بنسيب الولد والبنت الكبيرة كثير بسبب مرض اختهم الصغيرة لإنه ا مريضة مرض بالمخ ودائما كانت تتدخل العمليات وكنا بنترك الولد والبنت عند جدهم وجدتهم لحد بعد ذلك كنا نتعامل معه ببعض العنف بسبب اننا كنا لا نستطيع الصبر بسبب مرض البنت الصغير ة فكان الولد مش بيعرف يتكلم كويس وكان بيتهته فى الكلام.

فبطلنا نضربه.. وبعد كده ابتديت اوديه النادى وهو حابب لعبة السباحه وفضل يلعب بس ديما كان بيفشل فى البطولات وهو ذكى جدا ولكن امه كانت ديما حريصة انى اروح معها فى كل حته احنا اللي كنا بنلم ادواته بعد السباحة احنا الا بنحضر ليه هدومه احنا الا بنقوله يغير هدومه لو ما طلبتش يغير هدومة لحد دلوقت لا يغيره لو راح لوحده النادى ممكن يرجع من غير هدوم وكل شى بيضيع منه ادواته حتى موبايله وهدومه ولا يهتم بغسل سنانه غير لما أزعق له لا يهتم باى شى مكبر دماغة من كل شى يتعامل ببرود معانا الهم الأول والاخير إنه ياخد فلوس ويحوش لا يصرفه لا يستيطع إنه يشترى هدوم لازما انا الا اشترى ولو مش غاليه لا يلبسه بيحوش هدومه القديمة جدا حتى ولو صغيرة يفضل محتفظ بيه مش عاوز يرميه أو يعطيه لاحد يتضيق لو طلعتها صدقة لاحد من الناس أو ذكاة مال حياته كله اصبحت فى الموبيل ممكن يقعد 18 ساعه يلعب اصبح مرض حضرتك ممكن تقولى خذ منه الموبيل لا استطيع بيقولى بذاكر عليه أو بيقول بخرج وبيخوف امه لو اخذته منه الموبيل ممكن يقعد با 5 ساعات بره عشان يخوفه فتديله الموبيل لو اتعاقب بعدم اعطاه الفلوس لا يهمه ضياعة اى شى معها مش بيفرق معها ادواته موبيله اى شى ممكن تقولى متجبش ليه حاجة تانى الضرر مش عنده بيحدث عندى انا عشان بنخاف عليه أو لا اسطتيع إنه يروح التدريب دون ادوات والادوات غاليه جدا فوق ما تتخيلي لدرجة إنه بيضيع هدومه والمايوهات بتعته بطلب منه يخرج مع صحابة يرفض بطلب منه يروح يجيب لبس يرفض مطالب منى انى اجبلة انا أو يجى معايا بالعافية ودايما يختار الحاجه الغاليه مش الكويسه. كان نفسة يطلع مدرب سباحة لما اتاحة دورات ان يكون مدرب سباحة وقلت له يلا قولي لا مش عاوز اكون مدرب بس انا عارف السبب السبب إنه خايف انى اشغلة فى الصيف واضيع عليه متعة العب على الموبيل حتى الهدوم أو اى مشوار يرفض ان يروحه عشان متعة العب على الموبيل وكمان يفضل يلعب على الموبيل حتى يفقد الشحن ويتركه ثم يذهب إلى تابلت اخته يلعب على الموبيل حتى يفصل شحن ثم يذهب إلى موبيل امه حتى يفصل شحن ويتركهم واقوم انا بشحن كل دول وهو ينام بعد ما يتعب

من اللعب.. الان انا فى مشكله كبيرة إنه داخل الصف الثالث الثانوى علمى رياضه

اولا لا يريد ان يذهب يحجز للسنه الجديدة واغلب المدرسين الممتازين قفلو الحجز ولما بتحدث معها وافضل ازعق لحد ما اتعب وانا مريض سكر وضغط وانا بلف طول اليوم على السناتر عشان احجز وهو عنده لا مباله ولما فكرت عرفت هو مش عاوز يحجز ليه هو عاوز لا يرتبط بمذكره فى الاجازه لإنه الدروس بتبدى من 1/8 وكده متعته فى العب على الموبيل سوف تطيع

انا دلوقت بتعتب بس ده هيأثر على مستقبلة جدا لإنه ده ثانوى عام هو المهم عنده متعته الموبيل بالاضافه إنه ليس لديه ميول إلى الجنس الاخر يعنى ملهوش ارتباطات عاطفيه مع البنات مع العلم إنه فى التدريب يوجد بنات كتير هو اللي شاغل دماغة باللعب.. والدروس السنه دي يوم يروح ويوم لا عشان اللعب على الموبيل لما بيدخل بطوله بيفشل عشان موضوع اللعب لإنه عايش فى عالم افتراضي بيكون فى التدريب افضل واحد ويكون فى البطوله اخرى واحد واعتقد العالم الافتراضى هو اللي عايش فيه دلوقتي..

الان هل الولد ده يحتاج علاج نفسى ام انا الا محتاج علاج نفسى

انا شخص منظم جدا دقيق فى وقتى دقيق فى عملى فى كل شى حتى طبيعة عملى عبارة عن دقيق لانى اعمل مراجع داخلى فى شركة

الام ليس لها دور مهتمه بالبنت الصغير ومكبرة دماغها من الولد ومن البنت الكبيرة..

ما الحل انا تعبان جدا وهو مكبر دماغة وانا لو تركته كده انا الا هشيل الطين بعد كده

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي

صديق فضفضة العزيز.. مما لا شك فيه طباع الابناء وتركيبة شيخصياتهم هي نتيجة ورد فعل لما تلقوه من الآباء.. الابن منذ لحظة ولادته يصبح كالورقة البيضاء واما يقوم الاهل بالرسم عليها لتصبح لوحة جميلة أو يقوم الاهل ( بالشخبطة) عليها لتصبح ورقة مشوهة وقبيحة.. لذلك يصبح الابناء نتاج ما يصنعه الاهل.. وبالنسبة لسؤالك عن احتياجك واحتياج ابنك لطبيب.. بالفعل انتم الاثنان في امس الحاجة للخضوع لعلاج نفسي واتمنى من الله ان يدعمكما برعايته.

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