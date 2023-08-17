صادرات اليابان في يوليو تتراجع لأول مرة منذ 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر


انخفضت صادرات اليابان في يوليو تموز للمرة الأولى في نحو عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.
             
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس تراجع صادرات البلاد 0.3% على أساس سنوي في يوليو تموز مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8% في استطلاع أجرته رويترز. وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5% في الشهر السابق.

             
وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4% على أساس سنوي في يوليو تموز وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9% في يونيو حزيران.

             
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7% في الشهر السابق.
             
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5% في عام حتى يوليو تموز مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7%.
             
وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين، أي ما يعادل 537.6 مليون دولار، بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.

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