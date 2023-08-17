ارتفاع أسعار الدولار مع توقعات بالإبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة

دفعت أسعار الدولار الين لمزيد من الهبوط الخميس 17 أغسطس آب بعدما أبرزت متانة الاقتصاد الأميركي الحاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في حين يواجه بنك اليابان صعوبة في الدفاع عن موقفه شديد التيسير من السياسة النقدية.



وهوى الدولار الأسترالي بعدما تراجع معدل التوظيف في البلاد على نحو غير متوقع في يوليو تموز بينما ارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع.



وهبط الدولار الأسترالي نحو 1% بعد صدور البيانات وأثر أيضًا على نظيره النيوزيلندي.



وسجل الين الياباني 146.565 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد تجدد الضغوط عليه نتيجة فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.



وعلى الرغم من أن معظم أسواق النقد تتوقع إبقاء الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر أيلول، مع رهان البعض على أن يكون البنك قد استكمل بالفعل دورة التشديد النقدي، فإن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الاخيرة عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات تقييدية لفترة.



وأظهرت بيانات أمس الأربعاء قفزة في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو تموز وزيادة تصاريح البناء المستقبلي في حين كشف تقرير مستقل عن تعافي إنتاج المصانع الأمريكية بشكل مفاجئ الشهر الماضي.



وهبط اليورو 0.07% إلى 1.08695 دولار في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.27195 دولار.



وخسر الدولار الأسترالي 0.9% مسجلًا 0.6365 دولار بعد صدور بيانات التوظيف في حين انخفض نظيره النيوزيلندي أكثر من 0.5% إلى 0.5903 دولار. وسجل كلاهما أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.



وسجل اليوان في التعاملات الخارجية أدنى مستوى في تسعة أشهر مجددا عند 7.3470 مقابل الدولار.



ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 103.59.