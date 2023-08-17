سعر اليوان الصيني يتراجع إلى أقل مستوي منذ 16 عام

واصل سعر اليوان الصيني تراجعه في تعاملات اليوم، الخميس، ليصل إلى أقل مستوياته منذ 2007، في ظل توقعات تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية ونظيرتها الصينية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الدولار ارتفع اليوم بنسبة 0.2% إلى 7.3150 يوان لكل دولار ليتجاوز مستوى 7.3280 يوان، وهو أقل مستوى للعملة الصينية منذ 2007.



يأتي ذلك في حين تبيع بعض البنوك الصينية المملوكة للدولة الدولار الأمريكي في السوق الخارجية، في حين تشتريه في السوق المحلية حسب متعاملين رفضوا الكشف هويتهم لأنهم غير مخول لهم بالحديث.



وأضاف المتعاملون أن العملاء يبيعون المزيد من الدولارات في السوق المحلية منذ وصول السعر إلى مستوى 7.3 يوان.



من ناحيته حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي للعملة لمحلية عند مستوى 7.2076 يوان لكل دولار، في حين يبلغ متوسط السعر الاسترشادي وفقا لمسح بلومبرج 7.2994 يوان.