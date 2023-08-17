الروبل الروسي يسجل أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين أمام الدولار واليورو

الاقتصاد
بوابة الفجر

تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام العملات الرئيسي؛ وفي تعاملات اليوم الخميس سجل الروبل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو منذ 2 أغسطس الجاري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن سعر صرف الدولار تراجع صباح اليوم إلى 93.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 101.98 روبل، كذلك تراجعت العملة الصينية اليوان إلى 12.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وأشارت إلى أن زيادة العملة الروسية جاءت على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق غير رسمي أبرم بين الحكومة الروسية الشركات المصدرة لزيادة عمليات بيع عائداتها من العملات الأجنبية.

وتأتي التقارير بعد يومين، من قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا، وذلك في خطوة تهدف لدعم العملة الروسية.

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