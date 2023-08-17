مورجان ستانلي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


انضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.
             
وتفيد مذكرة أصدرها البنك أنه يتوقع حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7% هذا العام انخفاضًا من توقعه السابق نموًا يبلغ 5%. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2% من 4.5%.
             
وخفض بنك جيه.بي مورجان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%.
             
وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5%.
             
وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورجان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الانفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.
             
ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.

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