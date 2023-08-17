الأسهم الأوروبية تتراجع مع ضغط محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي على معنويات السوق



تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس 17 أغسطس آب بضغط من هبوط سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة بول كورب بينما ضغط محضر اجتماع الفدرالي الأميركي لشهر يوليو تموز على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.



وتراجع سهم بي.إيه.إي سيستمز، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة بول كورب في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليار دولار.



وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2%.



وتباين أداء العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أغلقت السوق على تراجع أمس الأربعاء مع إظهار محضر اجتماع الفدرالي الأميركي أن المسؤولين فيه منقسمون فيما يتعلق بالحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.



وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.



وهبط سهم أيجون الهولندية للتأمين 4.7% بعد إعلان الشركة النتائج المالية للنصف الأول من العام.



كما هبطت الأسهم في النرويج 0.6% قبل إعلان البنك المركزي هناك قراره بشأن أسعار الفائدة.