عاجل| سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في البنوك .. السوق السوداء منهارة

عاجل| سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في البنوك.. السوق السوداء منهارة

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

سعر الدولار اليوم.. وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، لم يتم تسجيل تغير كبير في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال هذا اليوم.

تواجه أسعار العملات تقلبات يومية بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية، وقد تتغير في أي وقت، لذا، ينصح بمتابعة تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية أو الاستعانة بمصادر موثوقة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بأسعار الصرف.

سعر الدولار في مصر

تقدم بوابة الفجر خدمة متقدمة ومستمرة لمتابعيها في جميع المجالات، بما في ذلك أسعار الدولار في مصر. يمكنك الاطلاع على هذه الخدمة من خلال هذا الموضوع. 

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.65 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.27 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.05 جنيه للشراء و35.21 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.16 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.17 جنيه للشراء و100.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم سعر الدولار في بنك CIB سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم سعر صرف الدولار اليوم في مصر
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة Inter Miami vs Nashville: كورة لايف الآن مشاهدة انتر ميامي وناشفيل اليوم في نهائي الدوري الأمريكي [شاهد ميسي]

بث مباشر مباراة إنتر ميامي تويتر ( 0 - 0 ): يلا كورة لايف مشاهدة مباراة انتر ميامي وناشفيل بث مباشر اليوم يلا شوت

أهداف مباراة الهلال والفيحاء اليوم 19-08-2023 في الدوري السعودي [ حفل نيمار ]

أهداف مباراة الاتحاد والطائي اليوم 19/08/2023 في الدوري السعودي (صيام بنزيما)

عاجل..مصر تجذب استثمارات بقيمة 66 مليار دولار خلال 10 سنوات

نسر جديد.. موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل.. ضربة لـ كولر

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز التعاون على النصر بثنائية