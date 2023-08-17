عاجل| سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في البنوك .. السوق السوداء منهارة

سعر الدولار اليوم.. وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، لم يتم تسجيل تغير كبير في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال هذا اليوم.

تواجه أسعار العملات تقلبات يومية بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية، وقد تتغير في أي وقت، لذا، ينصح بمتابعة تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية أو الاستعانة بمصادر موثوقة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بأسعار الصرف.

سعر الدولار في مصر

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متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.65 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.27 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.05 جنيه للشراء و35.21 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.16 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.17 جنيه للشراء و100.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.