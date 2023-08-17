وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإيراني في الرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ديوان الوزارة بالرياض.

وفي بداية الاستقبال، رحب وزير الخارجية، بنظيره الإيراني في زيارته الأولى للعاصمة الرياض، ثم وقع وزير الخارجية الإيراني على سجل الزيارة الذي عبر فيه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب ذلك، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، استعرضا خلالها العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.