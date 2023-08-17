إيكواس: جميع الخيارات في أزمة النيجر مطروحة

يواصل رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، اجتماعهم في غانا؛ لبحث الوضع في النيجر.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إن المجلس العسكري في النيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لإيجاد أسباب تبرر الانقلاب، مشيرًا إلى أنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد.

وأضاف مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن إيكواس ما زالت تعطي فرصة للدبلوماسية لكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مؤكدًا على ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة.

وكان قد استولى أعضاء من الحرس الرئاسي في النيجر، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني، على السلطة الشهر الماضي ما أثار إدانة من القوى العالمية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي قررت الأسبوع الماضي تفعيل قوة عسكرية احتياطية.

ويبحث الاجتماع التدخل العسكري المحتمل في النيجر، وذلك بعد رفض المجلس العسكري مطالب إيكواس بإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة، على الرغم من عدم استبعاد المجموعة التدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري في النيجر.