الأمن السويدي يقرر رفع مستوى التحذير من الإرهاب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن جهاز الأمن السويدي، اليوم الخميس، عن رفع تقييمه لمستوى التهديد في البلاد إلى أربعة على مقياس من خمسة مستويات، وذلك وسط تصاعد التوتر في العالم بشأن حرق نسخ من المصحف الشريف في الدولة الإسكندنافية.

وأوضح جهاز الأمن أن "التهديد ضد السويد تغيَّر تدريجيًّا وتزايد التهديد بوقوع هجمات من قبل أطراف إسلاموية عنيفة خلال العام"، مضيفا أن بلاده "تحوَّلت من كونها هدفًا مشروعًا للهجمات الإرهابية إلى اعتبارها هدفًا له أولوية".

وكانت صحيفة "داجنز نيهتر" اليومية، نقلت في وقت سابق اليوم، أن جهاز الأمن السويدي سيرفع تقديره للتهديد الإرهابي للبلاد إلى ثاني أعلى مستوى.

وشهدت السويد والدنمارك المجاورة عددًا من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة جرى خلالها حرق نسخ من المصحف أو غير ذلك من الأنشطة المناهضة للإسلام؛ ما أثار موجة من الغضب في البلدان المسلمة ومخاوف من شن هجمات في الداخل.

 

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