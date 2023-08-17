بعد رحيل محمد شريف.. الأهلي يضع خطة التخلص من المهاجم الأخير

قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التخلص من خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إدارة ناديه برحيل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق، عن صفوف الفريق لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.

وكان بواليا عاد إلى القلعة الحمراء مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب انتهاء فترة إعارته إلى صفوف القادسية السعودي، الذي لعب له الموسم الماضي.

واستقر النادي الأحمر، على فسخ التعاقد مع اللاعب لعدم امتلاكه عروض للرحيل، بعد انسحاب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من التفاوض على خدمات اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، عن رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى صفوف الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.