بث مباشر مباراة الخليج يلا شوت تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت

سهرة سعودية مع Khaleej X Al-Ahli اليوم في الدوري، بث مباشر مباراة الخليج تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت، تمامًا، يتوقع الجميع مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة بين فريق الخليج السعودي ونظيره أهلي جدة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة المهمة ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

تستعد جماهير الأهلي السعودي لمتابعة ثاني مباريات فريقها في دوري روشن لموسم 2024، وذلك بعد الآداء المبهر الذي قدمه الفريق في المباراة الأولى.

ومع غياب نجم الهجوم الأول روبرتو فيرمينو بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، يأمل الفريق في تقديم أداء مميز والفوز في المباراة القادمة، وذلك بالاستعانة بلاعبيه المميزين وخبرتهم في المشاركات السابقة.

ويدخل فريق الخليج مباراة اليوم بكامل قوته وتركيزه، حيث يسعى لتحقيق الفوز على أهلي جدة، الذي يعد واحدًا من أقوى الفرق في الدوري السعودي. ويعول فريق الخليج على أرضه وجمهوره في تحقيق هذا الهدف، كما يتطلع لتحسين مستواه بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام نادي الفيحاء.

ومن جانبه، يخوض فريق أهلي جدة مباراة اليوم بكل ثقة وتحمل في طياته آمالًا كبيرة لتحقيق الفوز والحفاظ على سجل انتصاراته في بداية الموسم. ويعول فريق أهلي جدة على نجومه في صفوفه مثل رياض محرز وإدوارد ميندي وآلان سان ماكسيمين وفرانك كيسي، لتحقيق هذا الهدف.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر "بوابة الفجر" خدمة تحديث النتائج بشكل لحظي، حتى يتمكن المشجعون من متابعة كل جديد في المباراة، بالإضافة إلى رصد أهم الأحداث داخل الملعب وفي المدرجات.

وبالنظر إلى سجلات الفريقين في المواسم الماضية، يتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والارتقاء في جدول ترتيب الدوري السعودي. وبالتالي، فإن هذه المباراة ستكون فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأداء رائع من قبل اللاعبين وشهادة على مستوى عالٍ من المنافسة في دوري السعودية للمحترفين.

تشكيلة الأهلي أمام الخليج اليوم

إدوارد ميندي

إيزغيان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - علي مجرشي

فرانك كيسيه - زياد الجهني

فهد الرشيدي - رياض بودبوز - رياض محرز

ألان سان ماكسيمين

تشكيلة الخليج أمام الاهلي اليوم

إبراهيم شيهيتش

بيدرو ريبوتشو - ليساندرو لوبيز - عبد الله الشنقيطي - عمر العودة

جونغ وو يونغ - خالد السميري

فابيو مارتينس - إيفو رودريغيس - حمد العبدان

محمد السهلي

ما هو موعد مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي للمحترفين اليوم ؟

تنطلق مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ؟

تنقل مباراة الأهلي اليوم عبر قناة الرياضية السعودية (SSC 1) و(SSC 5).

مشاهدة مباراة الأهلي والخليج بث مباشر يلا شوت تويتر

معلق مباراة الأهلي والخليج اليوم في دوري روشن

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والخليج مساء اليوم، كلًا من: "مشاري القرني، وراشد الدوسري".

وقالت صحيفة "الميدان" السعودية، إنه من المنتظر أن يُشارك محمد شريف خلال مباراة الخليج أمام الأهلي، والمقرر لها مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والخليج | من هنـــا

وأضافت الصحيفة السعودية أن محمد شريف سيصل إلى المملكة اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والخليج | من هنـــا

محمد شريف فى الخليج

وأعلن نادي الخليج السعودي ضم الدولي المصري محمد شريف، لاعب الأهلي، لمدة موسمين قادمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هجوم الفريق المشاركة في دوري المحترفين السعودي.

بث مباشر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

وتقدم «الفجر» خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدروي السعودي «روشن» للمحترفين هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأمير محمد بن فهد»، في مدينة «الدمام»، بالممكلة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة الأهلي والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.