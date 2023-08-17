بث مباشر تويتر الآن {2-0} |كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والخليج الشوط الثاني في الدوري السعودي.. ( يلا شوت )

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الأهلي و الخليج في الدوري السعودي .. ( يلا شوت )

وصف الهدف - فهد عائض الرشيدي أرسل تمريرة لداخل منطقة الجزاء من على يمين منطقة الجزاء لرياض محرز الذي سدد الكرة من لمسة واحدة لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

جووول الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق رياض محرز ، وأنتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي والخليج بفوز االأهلي بنتيجة هدفين دون رد.

كان أهلي جدة افتتح مبارياته بالدوري السعودي، بالفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الخليج خسر من الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف.

ويغيب عن تشكيله فريق الخليج محمد شريف مهاجم الأهلي المصري، المتنقل من صفوف الأهلي المصري في انتقالات الصيف الحالي.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي.. ( يلا شوت )، تمامًا، سيتم بث مباراة الأهلي والخليج مباشرة اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم الرياضي 2023-2024. وستقام المباراة على أرضية استاد "الأمير محمد بن فهد" في مدينة "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.

وبالفعل، يعتبر الأهلي فريقًا قويًا ومنظمًا، ويثق جمهوره بقدراته وإمكانياته، ويؤكدون بأن "الأهلي بمن حضر"، وسيكونون دائمًا مع فريقهم في كل المواقف والظروف، وسيساندونه حتى النهاية.

وسيتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدة المباراة مباشرة عبر البث المباشر، والتي ستكون حاسمة لكلا الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. ويتطلع الجميع لمتابعة هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين، والتي ستشهد منافسة قوية وحماسًا كبيرًا، لا سيما أن كلا الفريقين يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة المهمة.

وتنطلق مباراة الأهلي والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي بث مباشر

تشهد الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم الرياضي 2023-2024، منافسات شديدة الحماس والإثارة بين الفرق المشاركة، ومن بينها مباراة الأهلي والخليج في الجولة الثانية من المسابقة.

وتأتي هذه المواجهة بعد فوز الأهلي جدة في الجولة الأولى على حساب فريق الحزم، بثلاثية نظيفة وتألق النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، فيما تعرض فريق الخليج للهزيمة أمام فريق الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتجمع مباراة الأهلي والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على أرضية استاد "الأمير محمد بن فهد" في مدينة "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة، حيث يعول فريق الأهلي على قوته وخبرته في المشاركات السابقة، وعلى نجومه في صفوفه، بينما يسعى فريق الخليج لتحسين مستواه وتفادي الخسارة.

وبالنظر إلى تشكيلة الفريقين، يتوقع أن يبدأ فريق الأهلي بتشكيلة تضم أبرز نجومه مثل روبيرتو فيرمينو وعمر السومة وسالم الدوسري، في حين يستعد فريق الخليج لتشكيلة تضم نجومه مثل عبدالفتاح عسيري وأحمد عطيف وحسن المحمدي.

وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما وتحقيق نتائج إيجابية، وستشهد منافسة قوية وحماسًا كبيرًا بين اللاعبين على أرضية الملعب، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في هذه المباراة المثيرة.

بث مباشر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

وتقدم «الفجر» خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدروي السعودي «روشن» للمحترفين هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأمير محمد بن فهد»، في مدينة «الدمام»، بالممكلة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والخليج | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والخليج | من هنـــا

وتنطلق مباراة الأهلي والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

حكام مباراة الأهلي ضد الخليج اليوم

حكم الساحة ماجد الشمراني. حكم مساعد إبراهيم الدخيل، محمد المطرودي. حكم رابع محمد أبو شقارة. حكم فيديو عبد الصمد بكري. حكم فيديو مساعد محمد وزي.

تشكيلة الأهلي أمام الخليج اليوم

إدوارد ميندي

إيزغيان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - علي مجرشي

فرانك كيسيه - زياد الجهني

فهد الرشيدي - رياض بودبوز - رياض محرز

ألان سان ماكسيمين

تشكيلة الخليج أمام الاهلي اليوم