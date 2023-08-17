كيفية استخدام اكثر من حساب واتساب Whatsapp على نفس الهاتف ؟ دليل شامل

واتساب هو النظام الاكثر استخدامًا في العالم للمراسلة الفورية حاليًا من خلال الملايين من المستخدمين، لكن رسميًا لا يسمح الا باستخدام حساب واتساب واحد فقط على الهاتف، ولحسن الحظ هناك بعض الحلول التي يمكنك تجربتها.

مع أكثر من 2.2 مليار مستخدم نشط، فإن WhatsApp هو أكثر منصات المراسلة الفورية استخدامًا اليوم، لذلك من المؤكد أنك ستعرف أهميتها في حياتنا سواء كان الأمر يتعلق بالرسائل النصية أو الاتصال أو مشاركة الوسائط والموقع، فقد أصبح واتساب منصة الانتقال للمستخدمين، ومع ذلك فإن أحد عيوب واتساب هو أنه لا يمكنك رسميًا امتلاك سوى حساب WhatsApp واحد على الجهاز، ولكن هناك طريقة لاستخدام حسابين واتساب على هاتفك، هنا في هذه المقالة سنرى كيفية استخدام حسابين واتساب على هاتف واحد.

تصبح مشكلة بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية ثنائية الشريحة، هذه مشكلة كبيرة لهؤلاء المستخدمين لأنهم يريدون إبقاء واتساب نشطًا لكل من أرقامهم، لكن لسوء الحظ نظرًا لأسباب أمنية في WhatsApp لن يتمكنوا من ذلك، عادة هذه هي الحالة عندما يستخدم الأشخاص نفس الهاتف لأغراض شخصية وأغراض العمل ولكنهم يحتفظون ببطاقات SIM مختلفة، لذلك إذا كنت ترغب في استخدام هاتفك الذكي ثنائي الشريحة للاتصال واستخدام حسابات WhatsApp المزدوجة على نفس الجهاز، فلحسن الحظ هناك حل سهل.

طريقة فتح حسابين واتساب على نفس الهاتف

هناك أكثر من طريقة لاستخدام حسابات واتساب المزدوجة، وسنقوم بتغطيتها في هذه المقالة.

الطريقة الأولى: استخدام تطبيق WhatsApp Business لفتح حسابين WhatsApp

الخيار الأول والأبسط هو أيضًا الحل الأكثر أمانًا لجعل حسابين على واتساب يعملان على نفس الجهاز، يأتي تطبيق واتساب الاعمال على متجر جوجل بلاي واب ستور، والذي يقدم لك الحل في فتح حسابين واتساب على الايفون.

تم تطوير هذ التطبيق بواسطة WhatsApp نفسه ويمكن استخدامه كحساب WhatsApp Business، علاوة على ذلك نظرًا لأن هذا التطبيق يعمل بشكل متوازي مع WhatsApp، فإنه يسمح لك بسهولة الاحتفاظ بحسابين لاستخدامك الشخصي والمهني.

الخطوات الواجب اتباعها

توجه إلى متجر Google Play Store أو Apple App Store وابحث عن WhatsApp Business، أو انقر فوق الروابط أعلاه لإعادة توجيهها مباشرة إلى التطبيق الصحيح. قم بتنزيل التطبيق وتثبيته من متجر التطبيقات الخاص بك. افتح WhatsApp Business لبدء عملية الإعداد. أدخل رقم هاتفك المحمول الذي لم يتم تسجيله بعد على الواتساب أو الرقم الذي تريد إعداده كحساب ثانوي على الواتساب. تابع إدخال كلمة المرور لمرة واحدة في الخطوة التالية للتحقق. يمكنك إما اختيار استعادة النسخة الاحتياطية إذا كان لديك واحدة أو تخطيها. أدخل اسمًا تجاريًا أو اسمًا شخصيًا ثم اختر صورة ملف تعريف لحساب الواتساب الخاص بك. أكمل عملية الإعداد وابدأ في استخدام رقمك الثانوي على الهاتف الأساسي.

على الرغم من أن الطريقة المذكورة أعلاه ربما تكون واحدة من أفضل الخيارات والطريقة الأكثر أمانًا لاستخدام حسابي WhatsApp على نفس الجهاز دون حظر، إلا أن هناك بعض الخيارات الأخرى، خاصة إذا كنت من مستخدمي هواتف الاندرويد.

الطريقة 2: استخدام تطبيق Parallel Space

يتضمن العديد من مصنعي اندرويد تطبيقًا في مجموعتهم يمكنه محاكاة مساحة متوازية لتشغيل أحد التطبيقات، تأتي هذه التطبيقات بأسماء وميزات متعددة بما في ذلك Parallel Spaces و Dual Apps و App Cloner والمزيد.

إذا لم تكن أي من هذه الميزات متوفرة لجهازك، فيمكنك بدلًا من ذلك اختيار تطبيقات مثل Parallel Space إذا لم يكن هاتفك الذكي مثبتًا مسبقًا مع حل مماثل.

الخطوات الواجب اتباعها:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك الذكي ثنائي الشريحة الذي يعمل بنظام الاندرويد وابحث عن إعدادات التطبيقات المزدوجة أو تطبيق Parallel Spaces. اضغط عليها واختر واتساب لتشغيل وضع التطبيق المزدوج لتطبيق واتساب. يجب أن يؤدي هذا الآن إلى إنشاء WhatsApp ثانوي على شاشتك الرئيسية. اضغط على WhatsApp Clone لفتح التطبيق الثانوي. قم بإعداد واتساب باستخدام رقمك الثانوي بالطريقة المعروفة للتسجيل في الواتساب.

الطريقة الثالثة: استخدام تطبيق Super Clone

يمكنك تنزيل تطبيق Super Clone - App Cloner for Multiple Accounts مجانًا ويمكنك تثبيته على جهازك بالانتقال إلى متجر google play، يمكن للتطبيق استنساخ جميع التطبيقات والألعاب الشائعة تقريبًا مثل WhatsApp و Snapchat و Instagram وما إلى ذلك، بصرف النظر عن ذلك كانت ميزة تخصيص رمز التطبيق هي التي تجعل التطبيق مختلفًا عن منافسيه.

الخطوات الواجب اتباعها:

قم بتنزيل Super Clone من هنا.

الطريقة الرابعة: تفعيل التطبيقات المزدوجة على هاتفك

في عالم اليوم المدفوع بالتكنولوجيا، يمكن أن يكون امتلاك حساب WhatsApp مزدوج مفيدًا للغاية لأولئك الذين يحتاجون إلى الحفاظ على هويات شخصية ومهنية منفصلة، بينما تأتي بعض الهواتف الذكية مع خيارات مدمجة للتطبيقات المزدوجة، يتطلب البعض الآخر بعض التغيير والتبديل، إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لفتح حسابين واتساب على هاتفك الذكي:

الخطوات الواجب اتباعها:

افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك الذكي. ابحث عن خيارات "التطبيقات المزدوجة" أو "App Clone" أو "App Twin" أو "Parallel Apps"، اعتمادًا على الهاتف الذكي الذي لديك. قم بتشغيل خيار "WhatsApp" ضمن هذه الميزة لتنشيط حسابك الثاني. للتمييز بسهولة بين الحسابين، يمكنك أيضًا إعادة تسمية الحساب الثاني باسم آخر. عد إلى "الشاشة الرئيسية"، حيث سترى رمزين مختلفين لتطبيق WhatsApp Messenger. افتح التطبيق الموازي وابدأ عملية إنشاء حساب جديد.

لإنشاء حساب WhatsApp جديد، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب واضغط على "الموافقة والمتابعة". أدخل رقم الهاتف الذي تريد إعداد الحساب الخاص به وانقر على "التالي". سوف تتلقى بعد ذلك OTP للتحقق. بمجرد إدخال كلمة المرور لمرة واحدة، سيُطلب منك إكمال عملية الإعداد عن طريق إضافة اسمك والصورة الشخصية، حسابك الثاني جاهز الآن للاستخدام!

الطريقة الخامسة: استخدام تطبيق GB WhatsAppلفتح حسابين واتساب

الطريقة الأخيرة لاستخدام حسابات WhatsApp المزدوجة على نفس الهاتف هي عبر تنزيل GB WhatsApp، حيث إن يتيح لك جي بي واتساب فتح حسابين واتساب على نفس الهاتف.

واتساب جي بي هو يعتبر واتساب معدل من تطبيق واتساب الرسمي من قبل مطورين خاصين، يتيح لك ميزات عديدة متقدمة لن تجدها في واتساب الرسمي.

بينما يأتي GBWhatsApp بميزات إضافية، فإنه يأتي أيضًا بمجموعة من المخاطر الخاصة به، مما يجعله أقل من مثالي للعديد من المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك، هذا التطبيق غير متوفر في متجر Google Play لأسباب واضحة. ولكن، يمكن تحميله على هاتفك من موقع الويب موثوق منه.

الخطوات الواجب اتباعها:

قم بتنزيل APK GB WhatsApp من هنا . إذا لم تقم بعد بتنزيل أي تطبيق عن طريق تنزيله من متصفح Chrome، فسيتعين عليك تمكين مصادر غير معروفة. بمجرد تمكين تثبيت مصادر غير معروفة، يجب أن تكون قادرًا على متابعة التثبيت كالمعتاد. افتح GBWhatsApp لبدء عملية الإعداد. أدخل رقم هاتفك المحمول الذي لم يتم تسجيله بعد على الواتساب أو الرقم الذي تريد إعداده كحساب ثانوي على واتساب. تابع لإدخال OTP في الخطوة التالية للتحقق. يمكنك إما اختيار استعادة النسخة الاحتياطية إذا كان لديك واحدة أو تخطيها. أدخل اسمًا ثم اختر الصورة الشخصية لحساب WhatsApp الخاص بك. أكمل عملية الإعداد وابدأ في استخدام رقمك الثانوي على الهاتف الأساسي.

إذا كنت تفضل استخدام تطبيق واتساب معدل اخر فيمكنك ايضًا تنزيل واتساب الازرق من هنا، والذي يمكنك ايضًا من فتح حسابين واتساب على هاتف واحد.

خاتمة:

هذا هو رأينا في كيفية استخدام حسابين واتساب على نفس الهاتف، يوضح الإجراء أعلاه عملية إنشاء نسخة مكررة من حساب الواتساب الخاص بك وإعداد حسابي واتساب على نفس الرقم، لسوء الحظ لن يمكّنك التطبيق من إنشاء حساب واتساب آخر بنفس رقم الهاتف المحمول لأنه ينتهك سياستهم في السماح بحساب واحد فقط لكل رقم هاتف.