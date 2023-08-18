أستاذ آثار بالوادي الجديد: الأهرامات أكبر هندسة معمارية معقدة على وجه الأرض

محافظات
بوابة الفجر

 

قال الدكتور محمود الحصري المدرس بكلية الآثار بجامعة الوادي الجديد، إن الحضارة المصرية تعرضت للكثير من الشائعات والافتراءات من بينها أن الجن هو من قام ببناء الأهرامات، ومرة أخرى يقولون أن الكائنات الفاضية وأن اليهود اشتركوا في بنائه.

وأضاف الدكتور محمود الحصري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في العمارة الجنائزية كانت المقبرة عبارة عن حفرة بيضاوية يضع فيها المتوفي على شكل الكفرصاء "شكل الجنين في بطن أمه"، ثم تطورت وأصبحت مستطيلة.

تابع المدرس بكلية الآثار بجامعة الوادي الجديد، قمة الهرم الأكبر يعد أكبر هندسة معمارية معقدة على وجه الأرض وهو آخر مراحل تطور المقبرة الملكية، لافتا إلى أن اليهود لم يشتركوا في بناء الأهرامات لأن رحلة سيدنا إبراهيم جاءت بعد بناء الأهرامات بأكثر من ألف عام.
https://www.youtube.com/watch?v=Nt6kgvuA7zA

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